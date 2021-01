Διερευνητικές επαφές Ελλάδα – Τουρκία: Στο τραπέζι αποστρατικοποίηση νησιών, ικανοποίηση Βερολίνου

Ολοκληρώθηκαν πριν από λίγο οι διερευνητικές επαφές Ελλάδας – Τουρκίας, μετά από πέντε χρόνια σιωπής. Ο 61ος κύκλος διερευνητικών επαφών διεξήχθη στην Κωνσταντινούπολη. Οι άτυπες συνομιλίες των δύο πλευρών, μεταξύ της τριμερούς Ελληνικής αποστολής, με επικεφαλής τον πρέσβη Παύλο Αποστολίδη με την τριμερή της Τουρκίας, με επικεφαλής τον Σεντάτ Ονάλ, διήρκεσαν περί τις 3 ώρες. Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, αναμένεται ανακοίνωση από το τουρκικό ΥΠΕΞ για το αποτέλεσμα και για το εάν θα υπάρξουν κι άλλες επαφές μεταξύ των δυο πλευρών.

Η Άγκυρα έθεσε μια σειρά θεμάτων στην ελληνική αποστολή, εκτός της ελληνικής “ατζέντας”. Θέματα δηλαδή που η Αθήνα δεν δέχεται να μπουν σε διαπραγμάτευση, όπως οι γκρίζες ζώνες και η αποστρατικοποίηση των νησιών. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, η τουρκική αντιπροσωπία αναφέρθηκε στην αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και σε γκρίζες ζώνες. Παράλληλα έθεσε θέμα εναέριου χώρου και ζήτησε τη δημιουργία μηχανισμού για το προσφυγικό. Ήταν ο 61ος γύρος των λεγόμενων διερευνητικών επαφών που συμφωνήθηκε να επανεκκινήσουν προκειμένου να επιχειρηθεί η συζήτηση μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας για τα φλέγοντα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου με αιχμή την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών.

Η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στις συζητήσεις από τους πρέσβεις Παύλο Αποστολίδη και Αλέξανδρο Κουγιού και την κυρία Ιφιγένεια Καναρά και η Τουρκία από τον μόνιμο υφυπουργό Εξωτερικών Σεντάτ Ονάλ, τον Μπαρίς Καλκαβάν και τον διευθυντή αεροναυτικών θεμάτων του τουρκικού ΥΠΕΞ Τσαγατάι Ερτσίγες. Στις συζητήσεις παρέστη και ο Ιμπραχίμ Καλίν, εκπρόσωπος του Ταγίπ Ερντογάν, χωρίς να έχει διασαφηνιστεί αν συμμετείχε σε όλη τη διάρκεια της συνάντησης. Περίπου στις 16:00 το μεσημέρι της Δευτέρας, η ελληνική διπλωματική αντιπροσωπεία αναμένεται να επιβιβαστεί στο αεροσκάφος της επιστροφής στην Αθήνα.

Ακολούθως, σήμερα ή αύριο, οι πρέσβεις Αποστολίδης και Κουγιού αναμένεται να ενημερώσουν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Δένδια για τις τουρκικές θέσεις όπως παρουσιάστηκαν στις τρίωρες συζητήσεις της Κωνσταντινούπολης.

Την ικανοποίησή της για την επανεκκίνηση των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας εξέφρασε η εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι «είναι καλό να μην σχολιάσουμε από έξω μια διαδικασία που τώρα ξεκινάει». Εξέφρασε πάντως την ελπίδα να καταστεί εφικτή η εξεύρεση καλής λύσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. «Χαιρόμαστε που οι απευθείας συνομιλίες, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2016, σήμερα ξεκινούν και πάλι και ναι, στο πλαίσιο της προεδρίας μας στο Συμβούλιο της ΕΕ στηρίξαμε πολύ και εργαστήκαμε προκειμένου να υπάρξουν τέτοιες απευθείας συνομιλίες», δήλωσε η Μαρία ‘Αντεμπαρ και υπενθύμισε ότι την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας βρέθηκε και πάλι στην Άγκυρα ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

«Ποια θέματα, ποιες λύσεις, ποια βήματα θα συμφωνηθούν τώρα εκεί, είναι υπόθεση των (δύο) πλευρών. Και πιστεύω ότι είναι καλό να μην σχολιάσουμε τώρα απέξω για μια διαδικασία που ξεκινάει, αλλά το αντικείμενο συζήτησης και όλα τα περαιτέρω να τα συνεννοηθούν οι πλευρές μεταξύ τους. Και ελπίζουμε ότι θα καταστεί εφικτό να δημιουργηθεί και πάλι αμοιβαία εμπιστοσύνη και εμπιστοσύνη του ενός για τον άλλον, με αξιοπιστία ώστε να βρεθεί από κοινού μια καλή λύση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», κατέληξε η κυρία Άντεμπαρ

Στην έναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης πολιτικών συντακτών ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Χρήστος Ταραντίλης. «Στόχος είναι να πιάσουμε το νήμα απ’ το σημείο που διακόπηκαν οι επαφές το 2016. Να εξετάσουμε αν υπάρχει σημείο σύγκλισης για να οδηγηθούμε ενδεχομένως σε διαπραγματεύσεις για το ένα και μοναδικό θέμα που μας απασχολεί: αυτό της οριοθέτησης της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση του διεθνούς δικαίου», επεσήμανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

