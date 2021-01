Λούντμπεργκ Παναθηναϊκός: Το «τριφύλλι» εξετάζει την περίπτωση του Δανού μπασκετμπολίστα

Ο Παναθηναϊκός κινείται για την απόκτηση ενός γκαρντ αφού ο Όντεντ Κάτας δεν υπολογίζει στα αγωνιστικά του πλάνα τον Μάρκους Φόστερ. Αυτός που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει το «τριφύλλι» είναι ο γκαρντ της Ζιελόνα Γκόρα, Γκάμπριελ Λούντμπεργκ.

Μάλιστα, όπως αναφέρει Ιταλός δημοσιογράφος, ο Παναθηναϊκός έχει έρθει σε επαφή με την ομάδα του. Πιο συγκεκριμένα, ο Εμιλιάνο Κάρτσια αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter ότι οι «πράσινοι» ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του και το έχουν δείξει, αφού ήρθαν σε επαφή με την Ζιελόνα Γκόρα.

Με βάση το ίδιο δημοσίευμα, πριν από λίγες εβδομάδες η Λοκομοτίβ Κουμπάν είχε καταθέσει πρόταση για την απόκτηση του Δάνου γκαρντ, όμως αυτή δεν είχε γίνει δεκτή από την πολωνική ομάδα.

Ο Δανός γκαρντ κάνει μία εξαιρετική σεζόν φέτος στην VTB, μετρώντας 19,8 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 5,3 ασίστ μέσο όρο ανά παιχνίδι. Αξίζει να σημειωυεί ότι έχει κάνει ορισμένες σπουδαίες εμφανίσεις κόντρα σε μεγάλους αντιπάλους. Για παράδειγμα, είχε βάλει 32 πόντους στην Ούνικς Καζάν, 27 στην Ζενίτ και 22 στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Νούμερα που σίγουρα εντυπωσιάζουν.

