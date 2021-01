Μελάνια Τραμπ διαζύγιο: Φουντώνουν οι φήμες – Νέο viral βίντεο

Το viral βίντεο με τη Μελάνια Τραμπ να αγνοεί τους φωτογράφους και να αφήνει τον Ντόναλντ Τραμπ να φωτογραφηθεί μόνος του κάνει τον γύρο του κόσμου. Η Μελάνια Τραμπ έκανε ξεκάθαρο το γεγονός ότι μάλλον την κούρασε η θέση της Πρώτης Κυρίας και να βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής των media. Όταν έφτασε στη Φλόριντα, ύστερα από την αποχώρησή της από τον Λευκό Οίκο, χαιρέτησε τους φωτογράφους από το αεροπλάνο, αλλά αρνήθηκε να σταματήσει, αφήνοντας τον σύζυγό της, Ντόλαντ Τραμπ, να φωτογραφηθεί μόνος τους. Το βίντεο από τη στιγμή που η 50χρονη Μελάνια Τραμπ, με ανέκφραστο πρόσωπο κράτησε σταθερό το βήμα της και δεν έδωσε καμία απολύτως σημασία στους φωτογράφους, όταν έφτασε στο Αεροδρόμιο Palm Beach της Φλόριντα έγινε viral. Οι χρήστες των social media αποφάνθηκαν ότι μάλλον η Μελάνια κουράστηκε το παιχνίδι με τις κάμερες, ενώ πολλοί ήταν αυτοί που υπέθεσαν ότι το διαζύγιο είναι κοντά.

Η Μελάνια Τραμπ, βέβαια, δεν παρέλειψε να αλλάξει το look που φορούσε όταν έφυγε από τη Ουάσινγκτον, αφού την είδαμε να κατεβαίνει από το αεροπλάνο με ένα πανάκριβο Gucci πολύχρωμο φόρεμα και μπαλαρίνες Roger Vivier. Μερικοί αντιλήφθηκαν την αλλαγή στο ντύσιμο -από το αυστηρό μαύρο look στο πολύχρωμο φόρεμα- σαν μια διάθεση να πετάξει από πάνω το στρες της ζωής στον Λευκό Οίκο. Ωστόσο, παρά την αλλαγή στο look, η Μελάνια Τραμπ φάνηκε να μην έχει διάθεση ή την υπομονή πια να στέκεται δίπλα στον σύζυγό της και να χαιρετά ευγενικά.