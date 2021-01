Μητσοτάκης sex symbol: Daily Mail και LadBilbe “βλέπουν” τον πρωθυπουργό με.. άλλο μάτι

Το γυμνό στήθος του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει γίνει viral στο εξωτερικό, με πολλούς χρήστες εντός κι εκτός συνόρων να συγκρίνουν τον δίμετρο πρωθυπουργό μας με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Η φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη με ανοιγμένο το πουκάμισο την ώρα που έκανε την δεύτερη δόση του εμβολίου για τον κορονοϊού, έκανε τον γύρο του διαδικτύου και αποθεώθηκε από μεγάλη μερίδα του γυναικείου φύλου. Πολλά δημοσιεύματα στάθηκαν στο γεγονός πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν σήκωσε το μανίκι, αλλά αποφάσισε να το ανοίξει από την συγκεκριμένη πλευρά. Το site LadBilbe όμως, πήγε σε άλλο επίπεδο το όλο θέμα, καθώς χαρακτήρισε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως sex symbol.

«Ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης απρόσμενα έγινε sex symbol κάνοντας το εμβόλιο για τον κορονοϊό», ανέφερε ο τίτλος του κειμένου που φιλοξενείται στην συγκεκριμένη σελίδα, ενώ στο ίδιο ύφος συνεχίζει και το κυρίως κείμενο. Χρήστες του Twitter στη Βρετανία αναρωτήθηκαν αν ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον θα ακολουθούσε το παράδειγμά του, ενώ άλλοι τον παρομοίωσαν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, αναφερόμενοι στη φωτογραφία του Ρώσου προέδρου ημίγυμνου πάνω σε ένα άλογο.

«Είμαι στρέιτ, αλλά ακόμη κι εγώ μπορώ να δω ότι είναι ένας όμορφος τζέντλεμαν», έγραψε ένας σχολιαστής. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι HELLA-SEXY! Πετάω για Ελλάδα αμέσως», έγραψε κάποιος άλλος. Ένας άλλος σχολίασε πως με την κίνησή του ο κ. Μητσοτάκης θα έκανε άλλους ανθρώπους να εμβολιαστούν: «Ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει ό,τι χρειαστεί για να ‘πουλήσει’ στους ανθρώπους του το εμβόλιο για τον κορονοϊό».

OH MY DAAAAAAAAMN! Kyriakos Mitsotakis is HELLA-SEXY! I'm flying to Greece immediately! 😀😍🙌🔥❤️💯 — Edwin Williams (@edwinwilliams09) January 19, 2021

Im not complaining- nice chest! — Jo Kozlowski #FBPE#boristheliar🏳️‍🌈🇪🇺 (@jo_kozlowski) January 19, 2021