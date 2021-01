Biden – Μητσοτάκης: Το μήνυμα του πρωθυπουργού μετά την ορκωμοσία του νέου προέδρου

Τα καθήκοντα του Προέδρου των ΗΠΑ ανέλαβε ο 74χρονος Τζο Μπάιντεν που ορκίσθηκε στις 18.48 ώρα Ελλάδας στο Καπιτώλιο, απόντος του προκατόχου του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία όμως, του απερχόμενου αντιπροέδρου Μάικ Πενς και τριών πρώην προέδρων. Στην πρώτη ομιλία του ο Μπάιντεν τόνισε ότι «αυτή είναι η ημέρα της Αμερικής, η ημέρα της Δημοκρατίας». «Η Δημοκρατία νίκησε» διεμήνυσε ο Μπάιντεν για να προσθέσει ότι θα δώσει την ψυχή του για να ενώσει τους Αμερικανούς. Με αιχμές κατά του απελθόντα πλέον Ντόναλντ Τραμπ, ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ σημείωσε: «Αναδύεται ένας πολιτικός εξτρεμισμός, η λευκή υπεροχή, η εσωτερική τρομοκρατία που θα την αντιμετωπίσουμε και θα τη νικήσουμε».

Η 20ή Ιανουαρίου του 2021 καταγράφεται όμως στην ιστορία και για το γεγονός ότι στις 18.41 ώρα Ελλάδας, ορκίσθηκε η πρώτη γυναίκα αντιπρόεδρος, η Κάμαλα Χάρις. Όπως ειπώθηκε στην τελετή, μάλιστα, «όταν εκείνη ορκισθεί τα αγόρια και τα κορίτσια σε όλο τον κόσμο θα ξέρουν ότι όλα είναι εφικτά». Η Κάμαλα Χάρις -που έβγαλε τη μάσκα της την ώρα που έδινε τον όρκο της για να φανεί ένα πλατύ χαμόγελο και η συγκίνηση στο πρόσωπό της- ορκίσθηκε από τη Δικαστή Σόνια Σόττομαγιόρ.

Μήνυμα υπέρ της ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας – ΗΠΑ έστειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της τελετής ορκωμοσίας του νέου Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν. Το μήνυμα του πρωθυπουργού που αναρτήθηκε στα αγγλικά στον λογαριασμό του στο twitter αναφέρει: «Θερμότατα συγχαρητήρια@JoeBiden και@KamalaHarris. Με την αίσθηση της ανανεωμένης αισιοδοξίας, προσβλέπουμε στην περαιτέρω ενίσχυση των δεσμών και της φιλίας μεταξύ των δύο εθνών μας».

Warmest congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris. It is with a sense of renewed optimism that we look forward to further strengthening the bonds and friendship between our two nations.

— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) January 20, 2021