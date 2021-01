Γκρέτα Τούνμπεργκ – Ντόναλντ Τραμπ: Το ειρωνικό σχόλιο για την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο

Αντίστροφη μέτρηση για την ορκωμοσία του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν. Τζο Μπάιντεν και Καμάλα Χάρις έφθασαν στο Καπιτώλιο για την ορκωμοσία. Η τελετή ξεκίνησε λίγο μετά τις 6:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος. Ο Τζο Μπάιντεν θα ορκιστεί 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ στην τελετή στο Καπιτώλιο. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησε για τελευταία φορά από τον Λευκό Οίκο. Στη βάση Άντριους ο Τραμπ δεν παρέλειψε να χαιρετίσει τους οπαδούς του που βρέθηκαν εκεί, αλλά και τους παρατεταγμένους στρατιώτες- που σε αντίθεση με τον απερχόμενο πρόεδρο φορούσαν όλοι μάσκες. Στη βάση Άντριους βρίσκονταν και τα μέλη της οικογένειας Τραμπ, ενώ όσο οι οπαδοί του επευφημούσαν τον πατέρα της, η Ιβάνκα Τραμπ ήταν δακρυσμένη.

Την… αγάπη της για τον Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δείξει η 18χρονη πλέον ακτιβίστρια του κλίματος Γκρέτα Τούνμπεργκ, σχολιάζοντας σαφώς σκωπτικά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Η Τούνμπεργκ δημοσίευσε φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, στα σκαλιά του ελικοπτέρου του. Ο απερχόμενος πρόεδρος έχει σκυθρωπό πρόσωπο, λίγες ώρες πριν λήξει η θητεία του. «Φαίνεται σαν ένας πολύ ευτυχισμένος ηλικιωμένος άνδρας, που ανυπομονεί να ανακαλύψει ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον. Είναι τόσο ωραίο να το βλέπει κανείς!», έγραψε η 18χρονη.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε γράψει το ίδιο tweet, ειρωνευόμενος την Γκρέτα Τούνμπεργκ. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ρεπουμπλικανός μεγιστάνας είχε αντιδράσει στην ομιλία της έφηβης τότε ακτιβίστριας, στη Σύνοδο του ΟΗΕ για το Κλίμα, στη Νέα Υόρκη, όπου η νεαρή κοπέλα είχε καταφερθεί κατά των ηγετών της διεθνούς κοινότητας, σε μια ομιλία γεμάτη πάθος, κατηγορώντας τους ότι «έκλεψαν τα όνειρά και την παιδική ηλικία της», με την οργή να κατακλύζει τον λόγο της και συγκρατώντας με δυσκολία τα δάκρυά της.

Απαντώντας με τη σειρά της τότε στο τουίτ του Ντόναλντ Τραμπ, η Γκρέτα Τούνμπεργκ είχε αλλάξει την ταυτότητά της στο Twitter, επαναλαμβάνοντας σχεδόν κάθε λέξη του ενοίκου του Λευκού Οίκου: «Ένα νεαρό κορίτσι πολύ ευτυχισμένο, που ανυπομονεί να ανακαλύψει ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον».

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) January 20, 2021