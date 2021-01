Biden live – ορκωμοσία: Επίσημα νέος πρόεδρος των ΗΠΑ ο Τζο Μπάιντεν

Τα καθήκοντά του ως 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ αναλαμβάνει σήμερα ο Τζο Μπάιντεν, σε μία ιστορική ημέρα, λόγω των πολύ αυστηρών πρωτοκόλλων ασφαλείας, η οποία θα κορυφωθεί με την ορκωμοσία του στην Ουάσιγκτον. Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος και η σύζυγός του Τζιλ πέρασαν τη νύχτα στο Μπλερ Χάουζ, την επίσημη κατοικία των ξένων προσκεκλημένων της αμερικανικής κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται ακριβώς απέναντι από τον Λευκό Οίκο.

Νωρίς το πρωί, ο Τζο Μπάιντεν παρακολούθησε τη λειτουργία στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ματθαίου του Ευαγγελιστή, του προστάτη των δημοσίων λειτουργών. Έχει προσκαλέσει στην τελετή όλα τα ηγετικά στελέχη και των δύο κομμάτων στο Κογκρέσο: τους Δημοκρατικούς Νάνσι Πελόζι και Τσακ Σούμερ και τους Ρεπουμπλικάνους Κέβιν ΜακΚάρθι και Μιτς Μακόνελ.

Η αυτοκινητοπομπή του εκλεγμένου προέδρου κατευθύνθηκε κατόπιν στο Καπιτώλιο, όπου στις 11:00 τοπική ώρα (18:00 ώρα Ελλάδας) ξεκίνησε η τελετή της ορκωμοσίας, στην τεράστια εξέδρα που έχει στηθεί απέναντι από το Νάσιοναλ Μολ. Η σταρ της ποπ Λέιντι Γκάγκα θα ψάλλει τον εθνικό ύμνο και η Τζένιφερ Λόπεζ θα τραγουδήσει προς τιμή του νέου προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναχώρησε από τον Λευκό Οίκο επιβαίνοντας στο Marine One, το ελικόπτερο του Σώματος των Πεζοναυτών τον οποίο είχε προσγειωθεί στον κήπο του Λευκού Οίκου για να τον παραλάβει, λίγες ώρες πριν από την ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν στην προεδρία. Ο Τραμπ πήγε στη Βάση Άντριους στο Μέριλαντ για να παραστεί σε αποχαιρετιστήρια τελετή. Στη συνέχεια, αναχώρησε για το θέρετρο Μαρ-α-Λάγκο στην Φλόριντα. Ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ άφησε μια επιστολή στον διάδοχό του Τζο Μπάιντεν προτού αποχωρήσει από τον Λευκό Οίκο.

Η επιστολή που άφησε στο Οβάλ Γραφείο για τον διάδοχό του αποτελεί παράδοση στις ΗΠΑ.

Barack and Michelle Obama arrive at the U.S. Capitol for Joe Biden's inauguration. pic.twitter.com/8v9JbL3UAr

Λίγο μετά την άφιξή τους στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ για την ορκωμοσία, ο λογαριασμός του Τζο Μπάιντεν έστειλε ένα tweet με ένα μήνυμα στη σύζυγό του, την Πρώτη Κυρία Τζιλ Μπάιντεν. «Σ ‘αγαπώ, Τζίλυ και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων που σε έχω μαζί μου στο ταξίδι μπροστά», έγραφε στο tweet.

I love you, Jilly, and I couldn’t be more grateful to have you with me on the journey ahead. pic.twitter.com/V4GUXAKSKg

— Joe Biden (@JoeBiden) January 20, 2021