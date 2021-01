Ορκωμοσία Μπάιντεν: Εντυπωσιακές εικόνες από τις προετοιμασίες, «φρούριο» η Ουάσινγκτον

Μεγάλη μέρα για τις ΗΠΑ αύριο καθώς θα ορκιστεί στις 12 το μεσημέρι (7:00 το απόγευμα ώρα Ελλάδος) ο 46ος πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν. Οι προετοιμασίες έχουν ήδη ξεκινήσει με τις εικόνες που έρχονται να είναι εντυπωσιακές. Εκατοντάδες χιλιάδες σημαίες των ΗΠΑ τοποθετήθηκαν στο «National Mall», την τεράστια εσπλανάδα που οδηγεί στο Μνημείο Λίνκολν στο Καπιτώλιο, ενόψει της αυριανής τελετής ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν.

Το «πεδίο λαβάρων» με τις σχεδόν 200.000 αστερόεσσες (191.500 για την ακρίβεια) εκπροσωπεί τους πολίτες που δεν θα μπορέσουν να παραστούν στην ασυνήθιστη τελετή ορκωμοσίας του Μπάιντεν λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, που έχει μολύνει μέχρι στιγμής πάνω από 23,9 εκατ. Αμερικανούς και προκάλεσε το θάνατο σχεδόν 400.000, ενώ το σόου συμπληρώνουν 56 δέσμες φωτός.

Οι σημαίες τοποθετήθηκαν προσεκτικά σε σειρές μπροστά από το Καπιτώλιο, μήνες μετά από μια παρόμοια εκδήλωση προς τιμήν των θυμάτων της πανδημίας κοντά στο Μνημείο Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με την αρμόδια επιτροπή διοργάνωσης της τελετής ορκωμοσίας (PIC) οι δέσμες φωτός αντιπροσωπεύουν τις 50 Πολιτείες των ΗΠΑ και τις αμερικανικές κτήσεις και φωταγώγησαν το National Mall επί 46 δευτερόλεπτα προς τιμήν του 46ου προέδρου της χώρας, του Τζο Μπάιντεν.

Nearly 200,000 flags are on display at the National Mall ahead of Joe Biden's inauguration. The "Field of Flags" represents the American people who were unable to travel to Washington, D.C. for Inauguration Day amid the coronavirus pandemic and security threats pic.twitter.com/ziIThFE1cl

— Loni Love (@LoniLove) January 19, 2021