Θύματα τρομοκρατίας στην Ελλάδα: Εγκαινιάστηκε το Γραφείο Υποστήριξης, δημιουργήθηκε «τοίχος μνήμης»

Ιδιαίτερα φορτισμένα ήταν τα εγκαίνια του Γραφείου Υποστήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Ο κ. Χρυσοχοΐδης τόνισε ότι το Γραφείο θα είναι ο ανεξίτηλος τόπος μνήμης για τα θύματα τρομοκρατίας, όπου μάλιστα δημιουργήθηκε ένας «τοίχος μνήμης» στον οποίο οι συγγενείς των θυμάτων γράφουν μια αφιέρωση στους ανθρώπους τους που σκοτώθηκαν σε τρομοκρατική επίθεση.

Ο κ.Χρυσοχοϊδης που συνέδεσε άρρηκτα το όνομά του με την εξάρθρωση της τρομοκρατίας στην Ελλάδα, στάθηκε στον τοίχο της μνήμης και έγραψε το όνομα του υπασπιστή του, του Γιώργου Βασιλάκη- «Ήσουν καλός, άξιος και γλυκός», έγραψε περιγράφοντας με τρεις λέξεις τον αξιωματικό που σκοτώθηκε όταν εξερράγη στα χέρια του παγιδευμένος με εκρηκτικά φάκελος με παραλήπτη τον κ.Χρυσοχοϊδη. Ο Γιώργος Βασιλάκης ήταν ένας από τους «δικούς του ανθρώπους», από τους στενότερους συνεργάτες και η απώλειά του έχει σημαδέψει ανεξίτηλα τον κ.Χρυσοχοϊδη.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και άφησαν το μήνυμα τους στον «Τοίχο Μνήμης» η Βουλευτής της Ν.Δ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο Πρέσβης των ΗΠΑ Τζέφρυ Πάιατ, η Πρέσβης της Βρετανίας Κέιτ Σμιθ- που έγραψε στον τοίχο της Μνήμης το όνομα του ταξιάρχου Στίβεν Σόντερς, του τελευταίου θύματος της 17 Νοέμβρη, η χήρα του Γιώργου Βασιλάκη, ο αδερφός του Θάνου Αξαρλιάν, η κόρη του Απόστολου Βέλλιου και ο γιος του Νίκου Μομφεράτου. Παρέστησαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνος Τσουβάλας, ο Αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., Αντιστράτηγος Μιχαήλ Καραμαλάκης, Αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ και στελέχη του ΚΕ.ΜΕ.Α. Στα μηνύματά τους στον τοίχο της μνήμης, πέρα από τα ονόματα των θυμάτων, των δικών τους ανθρώπων που χάθηκαν άδικα, οι περισσότεροι έστειλαν το μήνυμα «Ως εδώ». Ξεχωριστό το σχόλιο του αδελφού του Θάνου Αξαρλιάν- «Ο Θάνος ζει στις καρδιές όλων». Ο Θάνος Αξαρλιάν σκοτώθηκε όταν η 17 Νοέμβρη έβαλε στο στόχαστρό της τον τότε υπουργό Οικονομικών Γιάννη Παλαιοκρασσά.

«Σήμερα αποτίουμε τα οφειλόμενα. Πραγματοποιούμε τα εγκαίνια του Γραφείου Υποστήριξης Θυμάτων Τρομοκρατίας. Εδώ είναι ο χώρος τους, όπου θα είναι και ένας ανεξίτηλος τόπος μνήμης. Γι’ αυτό δημιουργήσαμε τοίχο μνήμης, στον οποίο οι συγγενείς των θυμάτων γράφουν μια αφιέρωση για τον αδικοχαμένο άνθρωπό τους.

Στηρίζουμε τις οικογένειες των θυμάτων της τρομοκρατίας και επαναλαμβάνουμε ότι όποιος χάνεται από τόσο άδικες δολοφονικές ενέργειες, θα τιμάται από την πολιτεία. Με την ελπίδα να μην υπάρξουν ποτέ ξανά θύματα τρομοκρατίας στην πατρίδα μας».

«Παραμένουμε έντονα αφοσιωμένοι στη συνεργασία μας για την επιβολή του νόμου» τόνισε ο Αμερικανός πρέσβης στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ που χαρακτήρισε «τιμή» τη συμμετοχή του στα εγκαίνια του Γραφείου, ενώ και ο ίδιος έγραψε τα ονόματα Αμερικανών που έπεσαν θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ελλάδα.

Honored to join @chrisochoidis and families of those killed for the opening of the Support Bureau for Victims of Terrorism including the Americans victims of N17. We remain strongly committed to our law enforcement partnership. pic.twitter.com/6DKp45db29

