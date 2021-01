Rege Jean Page: Η σέξι σκηνή του Bridgerton

Οι σέξι σκηνές στη νέα σειρά του Netflix, «Bridgerton», έχουν συζητηθεί ιδιαίτερα, αλλά μια συγκεκριμένη, με ένα κουτάλι, έχει ενθουσιάσει ιδιαίτερα τους θαυμαστές της. Το Bridgerton κάνει θραύση στο Netflix προκαλώντας συζητήσεις. Πρόσφατα μια σκηνή του προκάλεσε σάλο και ολόκληρες συζητήσεις. Ο λόγος για τη σκηνή σκηνή σεξ στο έκτο επεισόδιο ανάμεσα στους πρωταγωνιστές του Bridgerton, Regé-Jean Page και Phoebe Dynevor, με πολλούς να κάνουν λόγο για ανδρικό βιασμό. Παρά τις αντιδράσεις και τον χαμό που προκλήθηκε στα social media από πολλούς χρήστες, η σειρά σημείωσε και σημειώνει υψηλά ποσοστά τηλεθέασης.

Η σειρά του Netflix ακολουθεί την Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor), τη μεγαλύτερη κόρη μιας οικογένειας στο Λονδίνο, η οποία ψάχνει έναν κατάλληλο σύντροφο στην υψηλή κοινωνία. Τα πράγματα περιπλέκονται περισσότερο όταν σε μια κουτσομπολίστικη φυλλάδα της υψηλής κοινωνίας, κάποιος με το ψευδώνυμο Lady Whistleblower, καταγράφει κάθε ρομαντική αποτυχία της Daphne. Η υπόθεση θύμισε σε πολλούς την αμερικανική σειρά, Gossip Girl. Ελλείψει μνηστήρων, συνάπτει συμφωνία με τον περιζήτητο Δούκα του Χέιστινγκς (Regé-Jean Page), ο οποίος δεν θέλει να παντρευτεί ποτέ. Παριστάνουν ότι φλερτάρουν και ότι αρέσει ο ένας στον άλλον, για να κάνουν τη Daphne να φαίνεται πιο επιθυμητή σε άλλους άντρες.

Σε μια σκηνή, ο Δούκας φλερτάρει με τη Daphne γλείφοντας σαγηνευτικά ένα κουτάλι, μια κίνηση που ξετρέλανε τους τηλεθεατές, με έναν χρήστη του Twitter να παραδεχτεί ότι «φαντασιώθηκε» ότι είναι το… κουτάλι. Η σκηνή άρεσε τόσο πολύ στο κοινό, που το κουτάλι έχει τώρα τον δικό του λογαριασμό στο Instagram με πάνω από 11.000 ακόλουθους. Εμφανίζεται στο τρίτο επεισόδιο της σειράς, με τον τίτλο The Art of The Swoon, κατά τη διάρκεια του οποίου το ζευγάρι επισκέπτεται ένα κατάστημα τσαγιού όπου συζητούν την ψεύτικη σχέση τους, το τέχνασμα που περιγράψαμε παραπάνω για να προσελκύσουν μνηστήρες για την Daphne.

I should believe "to spoon" now takes on quite a different meaning indeed. pic.twitter.com/KTmsDDlCJM

— Bridgerton (@bridgerton) December 29, 2020