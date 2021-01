Ελληνοτουρκικά τώρα – Navtex: Ασκήσεις με… πραγματικά πυρά στο Αιγαίο

Νέες NAVTEX μέχρι το τέλος του έτους, με τις οποίες δεσμεύει περιοχές για ασκήσεις με πραγματικά πυρά στο Αιγαίο, εξέδωσε η Τουρκία. Παρά τη δημόσια πρόσκληση της Αγκυρας για διερευνητικές επαφές με την Ελλάδα, την οποία απεδέχθη η Αθήνα, αλλά και τη πρόσκληση Ερντογάν για συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η Τουρκία εξακολουθεί να προκαλεί. Από το μπαράζ NAVTEX που εξέδωσε ο σταθμός της Σμύρνης εξαιρούνται μόνον η θερινή περίοδος, τα Σαββατοκύριακα, οι εθνικές εορτές, όπως και συγκεκριμένες ημερομηνίες.

Δείτε τις NAVTEX:

TURNHOS N/W : 0050/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 19:58)

TURNHOS N/W : 0050/21

AEGEAN SEA

1. FIRING EXERCISE, BETWEEN 16 JAN-14 JUN 21 AND 16 SEP-31 DEC 21 FROM SUNRISE TO SUNSET

A) EXCEPT WEEKENDS AND NATIONAL HOLIDAYS,

B) EXCEPT THE FOLLOWING DATES:

15 MAR 21, 25 MAR 21, 30 APR 21, 01 MAY 21, 02 MAY 21, 03 MAY 21, 28 OCT 21, 21 NOV 21, 24 DEC 21, 25 DEC 21, 26 DEC 21, 31 DEC 21.

IN AREA BOUNDED BY;

37 27.00 N – 026 17.00 E

37 08.50 N – 026 27.50 E

37 05.00 N – 026 09.00 E

37 24.00 N – 026 00.00 E

37 24.00 N – 026 04.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 311800Z DEC 21.

Επίσης, για τις 19 Ιανουαρίου η Τουρκία προγραμματίζει άσκηση νότια της Λήμνου:

TURNHOS N/W : 0044/21 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 15-01-2021 11:59)

TURNHOS N/W : 0044/21

AEGEAN SEA

1. GUNNERY EXERCISE, ON 19 JAN 21 FROM 1001Z TO 1130Z IN AREA BOUNDED BY;

39 30.00 N-025 33.00 E

39 40.00 N-025 33.00 E

39 40.00 N-025 20.00 E

39 30.00 N-025 20.00 E

CAUTION ADVISED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 191230Z JAN 21.

Ελληνοτουρκικά – διερευνητικές επαφές: Δηλώσεις “φωτιά” από Τσαβούσογλου

Η Τουρκία επιμένει να ανοίγει την ατζέντα στην κατεύθυνση ενός εφ’ όλης της ύλης ελληνοτουρκικού διαλόγου που υπερβαίνει κατά πολύ τη συζήτηση για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, που αποτελεί επίσημη θέση της Ελλάδας, βάζοντας εμπόδια στις διερευνητικές επαφές. Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου υποστήριξε τη θέση ότι στις διερευνητικές επαφές θα τεθούν όλα τα ζητήματα που απασχολούν Ελλάδα και Τουρκία και εμφάνισε αυτή τη συζήτηση ως συνέχεια των προηγούμενων 60 γύρων των διερευνητικών επαφών που είχαν γίνει ως το 2016. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσαβούσογλου ανέφερε πως «στις διερευνητικές επαφές θα συζητήσουμε όσα συζητήσαμε στις 60 συναντήσεις. Αν εκείνοι μας πουν «εμείς δεν θέλουμε να συζητήσουμε αυτά τα θέματα», τότε δεν έχουν κανένα νόημα οι διερευνητικές επαφές. Στα πλαίσια αυτά δεν υπάρχει μόνο το θέμα των θαλάσσιων περιοχών ευθύνης»

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου σε συνομιλία του με Τούρκους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια του ταξιδιού επιστροφής του από το Πακιστάν, τόνισε πως «αν μας προτείνουν να κάνουμε ξεχωριστές συζητήσεις για τις τις θαλάσσιες περιοχές ευθύνης τότε θα τους απαντήσουμε ναι ή όχι. Εμείς από την αρχή είπαμε πως είμαστε έτοιμοι να συναντηθούμε δίχως προϋποθέσεις και να συζητήσουμε όλα τα θέματα. Στις διερευνητικές επαφές εντάσσονται όλα τα θέματα των διαφωνιών».

Σημειώνεται πάντως ότι νωρίτερα σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν ουσιαστικά έστρωσε το έδαφος για μία συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ενώ κυβερνητικές πηγές στην Αθήνα είχαν χαρακτηρίσει ως «χρήσιμη» μια τέτοια συνάντηση υπό την προϋποθέση ότι θα διατηρηθεί ένα θετικό κλίμα στις σχέσεις των δύο χωρών.