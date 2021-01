Άνοιγμα καταστημάτων – λιανεμπορίου: Σήμερα οι ανακοινώσεις – Λειτουργία με click away, click in shop

Με κομμένη την ανάσα αναμένουν οι επιχειρηματίες την απόφαση της επιστημονικής κοινότητας για το άνοιγμα των καταστημάτων από τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου, αν και όλα δείχνουν πως το λιανεμπόριο θα ανεβάσει ρολά, με τους καταστηματάρχες να ελπίζουν σε μια “ανάσα” για το ταμείο τους. Αν η εισήγησή τους είναι θετική, οι ανακοινώσεις θα γίνουν το απόγευμα από τον Νίκο Χαρδαλιά. Ο αριθμός των κρουσμάτων άλλωστε, παραμένει σε σταθερό σημείο, η αγορά κινδυνεύει με χιλιάδες λουκέτα και η πλειονότητα των ειδικών τάσσεται υπέρ του σταδιακού ανοίγματος κομματιών, ώστε να επιστρέψουμε σε μία κανονικότητα. Όπως όλα δείχνουν η αγορά κινείται προς άνοιγμα με τις μεθόδους click away και click in shop.

Οι λοιμωξιολόγοι θα συνεδριάσουν σήμερα το πρωί και θα μεταφέρουν τις εισηγήσεις τους στην κυβέρνηση που εντός της ημέρας θα προχωρήσει σε ανακοινώσεις για τα νέα μέτρα. Η μέθοδος του click away λειτούργησε χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα την πρώτη φορά της εφαρμογής της. Για κάποια καταστήματα ωστόσο αυτός ο τρόπος δεν μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά.

Έτσι, η μέθοδος του click in shop, δηλαδή των αγορών στο κατάστημα με ραντεβού, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί σε τρεις περιπτώσεις:

Σε καταστήματα ένδυσης

Σε καταστήματα υπόδησης

Σε κοσμηματοπωλεία

Το ίδιο μέτρο θα δουλέψει και σε κομμωτήρια, κέντρα περιποίησης νυχιών και βιβλιοπωλεία που αναμένεται να πάρουν κι αυτά το «πράσινο φως» για να λειτουργήσουν. Τα υπόλοιπα καταστήματα θα λειτουργήσουν με την μέθοδο click away. Η μέθοδος click in shop έχει εφαρμοστεί με επιτυχία σε χώρες όπως η Ιταλία από το πρώτο κύμα της πανδημίας. Με την μέθοδο αυτή, στα καταστήματα ένδυσης, υπόδυσης και τα κοσμηματοπωλεία, ο πελάτης μπορεί να μπει στο κατάστημα αφού πρώτα κλείσει ραντεβού και να δοκιμάσει τα προϊόντα.

Άνοιγμα καταστημάτων: Πώς λειτουργεί το click away

Για να ψωνίσει με την μέθοδο click away, ο πελάτης πρέπει να κάνει την παραγγελία του μέσω του e-shop ή μέσω τηλεφώνου και η πληρωμή θα γίνεται ηλεκτρονικά ή μέσω του συστήματος POS εκτός του καταστήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο πελάτης, όταν θα πηγαίνει στο κατάστημα για την παραλαβή, θα πρέπει να έχει στην κατοχή του ηλεκτρονική απόδειξη πληρωμής ή μήνυμα από την επιχείρηση που να αποδεικνύει την παραγγελία και την ακριβή ώρα κατά την οποία θα μπορεί να παραλάβει την παραγγελία του.

Για να πάει στο κατάστημα ο πελάτης θα πρέπει να στείλει SMS μετακίνησης με τον κωδικό 2. Η ουρά έξω από τα καταστήματα δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 9 άτομα, με δύο μέτρα απόσταση ο ένας από τον άλλον, ενώ στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση παραβεί τα μέτρα θα της επιβληθεί πρόστιμο από 2.000-50.000 ευρώ (ανάλογα με τα τετραγωνικά του καταστήματος) και θα υπάρξει και ταυτόχρονη αναστολή λειτουργίας.

Σκέψεις να ανοίξουν καταστήματα σε περιοχές με χαμηλό ιικό φορτίο

Ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται, είναι το άνοιγμα όλων των καταστημάτων με click in shop σε περιοχές με πολύ χαμηλό φορτίο. Είναι ένα ζήτημα που συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα, σε μία συνεδρίαση των ειδικών στην οποία μετείχε και ο υπουργός Ανάπτυξης, Αδωνις Γεωργιάδης. «Δεν μπορούμε να κρατάμε δέσμιους καταστηματάρχες και να τους βυθίζουμε στην ανέχεια, συνολικά 3 εκατομμύρια ανθρώπους, σε περιοχές που δεν έχουν κρούσματα», δήλωσε χαρακτηριστικά μέλος της επιτροπής.

Οι λοιμωξιολόγοι σε δηλώσεις τους τις τελευταίες ημέρες, αν και υπήρξαν αρκετά επιφυλακτικοί, πλέον τάσσονται υπέρ του ανοίγματνακοος στο λιανεμπόριο, είτε μόνο με την μέθοδο click away, είτε και με click in shop σε ορισμένες περιπτώσεις. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του καθηγητή Περιβαλλοντικής Μηχανικής στο ΑΠΘ, Δημοσθένη Σαρηγιάννη, ο οποίος δήλωσε πριν από λίγες μέρες στο iefimerida ότι το άνοιγμα της αγοράς μόνο με τη μέθοδο click away θα κάνει «υποφερτή» την κατάσταση με τα κρούσματα και δεν αναμένεται να οδηγήσει σε υπερκρίση.

Αμφιβολίες Γώγου

Θετικός στο άνοιγμα των καταστημάτων, αλλά μόνο με τη μέθοδο του click away, εμφανίστηκε και ο Χαράλαμπος Γώγος, καθηγητής Παθολογίας-Λοιμωξιολογίας και μέλος της επιτροπής, ο οποίος χαρακτήρισε πρόωρη την απόφαση του click in shop, αν και τη θεωρεί έξυπνη λύση, γιατί θα επιτρέψει την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά, αλλά όχι με τον ρυθμό που υπήρχε. Ωστόσο, εξήγησε ότι δεν θα πρέπει να εφαρμοστεί άμεσα, αλλά όταν έρθει η κατάλληλη ώρα.

Την άποψη ότι με αρκετό ρίσκο μπορεί να ανοίξει το λιανικό εμπόριο εξέφρασε με δηλώσεις του και ο καθηγητής Μικροβιολογίας, Αλκιβιάδης Βατόπουλος, αν και περισσότερο επιφυλακτικός. Όπως ανέφερε, «δεν είμαστε στην κατάσταση που ήμασταν τον Ιούνιο που άνοιξε κανονικά η αγορά. Υπάρχουν ακόμα πολλά κρούσματα, ενώ βλέπουμε σε μικρά χωριά να φουντώνει ο ιός. Το σημείο-κλειδί για να ανοίξει η αγορά είναι να βρεθεί ένας έξυπνος τρόπος ώστε να αυξηθεί όσο το δυνατόν λιγότερο η κινητικότητα. Το click in shop θα μπορούσε να λειτουργήσει, αλλά η επιτροπή δεν έχει την τεχνογνωσία να πει αν θα μπορούσε να σταθεί οικονομικά, αν συμφέρει τους εμπόρους. Επιδημιολογικά πάντως, εφόσον δεν αυξηθεί η κινητικότητα, μπορεί να σταθεί».

Μίνα Γκάγκα: Μπορούμε να ανοίξουμε την αγορά τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα

Για το άνοιγμα της αγοράς και την προσπάθεια που έχουμε κάνει όλοι αυτό το διάστημα μίλησε η Μίνα Γκάγκα, καθηγήτρια πνευμονολογίας και πρόεδρος του κεντρικού συμβουλίου Υγείας στο ΜEGA. «Θα ήθελα σιγά σιγά να μπορέσουμε να ανοίξουμε με την προϋπόθεση ότι θα κρατάμε τα μέτρα. Σχεδόν όλος ο κόσμος τηρεί τα μέτρα, νομίζω ότι είμαστε πια ώριμοι να το κάνουμε» ανέφερε η κ. Γκάγκα.

«Όσο είμαστε με συγκεκριμένο αριθμό σε κλειστούς χώρους και φοράμε τη μάσκα νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Μπαίνουμε ήδη σε καταστήματα τροφίμων χωρίς να έχουμε πολλά κρούσματα, με αυτό το ρυθμό τηρώντας τα μέτρα μπορούμε νομίζω να ανοίξουμε». «Δεν μπορώ να ξέρω αν θα κλείσουν ξανά, αυτό θα εξαρτηθεί από την επιδημιολογική κατάσταση» ανέφερε η καθηγήτρια. Η κ. Γκάγκα τέλος διευκρίνισε ότι: «Όσο κρατάμε τα μέτρα τότε το ρίσκο μειώνεται. Είναι δύσκολο όταν έχει πολύ κρύο να κρατάς τα παράθυρα ανοιχτά, αλλά ένα ήπιο άνοιγμα πρέπει να κρατάμε. Φαντάζομαι ότι το κύμα του ψύχους θα περάσει στα μέσα της άλλης εβδομάδας».