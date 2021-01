Τραμπ παραπομπή Γερουσία: Το πρώτο «ναι» στην παραπομπή Τραμπ

Ανάμεσα στις πολλές πρωτιές του απερχομένου Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του η χθεσινή ξεπερνά κάθε άλλη. Ο Τραμπ χθες έγινε ο πρώτος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ που παραπέμπεται δύο φορές στη Γερουσία με το ερώτημα της καθαίρεσης. Βέβαια, αν και η όλη διαδικασία στη Γερουσία θεωρείται απίθανο να ολοκληρωθεί μέχρι την 20η Ιανουαρίου, ημερομηνία μετάβασης της εξουσίας, το όλο πράγμα δεν παύει να έχει τον συμβολισμό του. Η κατηγορία που του προσάπτεται είναι αυτή της υποκίνησης στάσης και αφορά στα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας στο Καπιτώλιο, όταν έχασαν τη ζωή τους τέσσερις πολίτες και ένας αστυνομικός και στην περίπτωση που καταδικαστεί είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο η Γερουσία να του απαγορεύσει να διεκδικήσει ξανά οποιοδήποτε αξίωμα.

Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που κινήθηκε από τους Δημοκρατικούς ήταν 232 «υπέρ» της παραπομπής έναντι 197 «κατά». Οι Δημοκρατικοί, βέβαια, έχουν την πλειοψηφία στην Βουλή των Αντιπροσώπων, βρήκαν όμως συμπαράσταση στην κίνησή τους από συνολικά 10 Ρεπουμπλικάνους, αριθμό μεγαλύτερο από αυτόν στον οποίο προσέβλεπαν αρχικά. Παρόλα αυτά στη Γερουσία η πλειοψηφία είναι ακόμη στα χέρια των Ρεπουμπλικανών και για την καθαίρεση του προέδρου χρειάζεται να συγκεντρωθεί πλειοψηφία δύο τρίτων. Ο επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Γερουσία, Μιτς Μακόνελ, απέρριψε τις εκκλήσεις των Δημοκρατικών να συγκαλέσει εκτάκτως το Σώμα για να ξεκινήσει αμέσως η δίκη.

Την πρώτη φορά που είχε παραπεμφθεί ο Τραμπ ήταν για την κατηγορία ότι άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ώστε να διεξάγει έρευνες εναντίον του πολιτικού του αντιπάλου Τζο Μπάιντεν και του γιου του Χάντερ Μπάιντεν, που δραστηριοποιούνταν οικονομικά στην εν λόγω χώρα. Οι Ρεπουμπλικάνοι στην Γερουσία, τότε, καταψήφισαν με αποτέλεσμα ο Ντόναλντ Τραμπ να απαλλαγεί από τις κατηγορίες.

Κατά τον πρώτο γύρο της συζήτησης, αρκετοί Ρεπουμπλικανοί πήραν ξεκάθαρες αποστάσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ και τα επεισόδια του Καπιτωλίου, ωστόσο οι περισσότεροι τάχθηκαν εναντίον της παραπομπής του, επικαλούμενοι τόσο τον χρόνο που αυτή προτείνεται – μόλις μια εβδομάδα πριν από την λήξη της θητείας του – όσο και την ανάγκη να ανακοπεί ο διχασμός της αμερικανικής κοινωνίας. Καταπέλτης ήταν για άλλη μία φορά η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Νάνσι Πελόζι, η οποία είπε ότι «ο Τραμπ πρέπει να φύγει» , επειδή – όπως τόνισε – «αποτελεί ξεκάθαρη και ενεργή απειλή για το έθνος που όλοι αγαπάμε»

Το ενδιαφέρον στην συζήτηση είχε να κάνει ασφαλώς με την στάση των Ρεπουμπλικανών βουλευτών, οι οποίοι σε γενικές γραμμές αρνούνται να υπερασπιστούν τον Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς ωστόσο να προχωρούν μαζικά σε στήριξη της πρότασης των Δημοκρατικών. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά της νέας βουλευτού των ρεπουμπλικανών Νάνσυ Μέις, η οποία πραγματοποίησε την πρώτη της ομιλία στη Βουλή – και έκανε ξεκάθαρα λόγο για ευθύνη του Ντόναλντ Τραμπ για την αιματοχυσία στο Καπιτώλιο , αρνούμενη ωστόσο να υπερψηφίσει την πρόταση παραπομπής του, την οποία χαρακτήρισε «βιαστική».

