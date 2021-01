Ολυμπιακός: Τρελό σενάριο για Ιλιασόβα!

Βόμβα στο μεταγραφικό τοπίο των ερυθρόλευκων με άρωμα NBA. Ο Ολυμπιακός κάνει την υπέρβαση, η απόφαση έχει παρθεί από τους Αγγελόπουλους, με τον Μπαρτζώκα να έχει καταλήξει στον παίχτη. Ο Ιλιασόβα… ετοιμάζεται να κάνει χαμό με τα ερυθρόλευκα, σύμφωνα τουλάχιστον με Τούρκο δημοσιογράφο που ειδικεύεται σε θέματα σχετικά με το ΝΒΑ. Ο 34χρονος πρώην φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς, που για πρώτη φορά αγωνίστηκε στο ΝΒΑ το 2005 με το Μιλγουόκι, επιστρέφει στην Ευρώπη για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Ο Ιλιασόβα έχει τεράστια καριέρα στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, έχοντας αγωνιστεί ακόμα σε Ντιτρόιτ Πίστονς, Ορλάντο Μάτζικ, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, Φιλαδέλφεια Σίξερς και Ατλάντα Χοκς.

Οι Μπακς άφησαν ελεύθερο τον Ερσάν Ιλιασόβα, κάνοντας έτσι τον Τούρκο διαθέσιμο για οποιαδήποτε ομάδα θέλει να προσθέσει στο ρόστερ της έναν βετεράνο με έφεση στο τρίποντο. Στα 33 του, ο έμπειρος φόργουορντ δεν αποκλείεται να μην βρει κάτι που να τον καλύπτει πλήρως και η επιστροφή στην Ευρώπη είναι μία ρεαλιστική επιλογή. Έχει μεγάλη εμπειρία από ευρωπαϊκό μπάσκετ, έχοντας φτάσει μέχρι το Final Four της Ευρωλίγκας με την Μπαρτσελόνα το 2009, όταν και κατέκτησε με τους Ισπανούς την τρίτη θέση.

Έχει αγωνιστεί στην καριέρα του στο ΝΒΑ σε 859 ματς κανονικής περιόδου και πλέι οφ μαζί, ενώ στην Ευρώπη έχει φορέσει τη φανέλα της Εφές, της Ούλκερ και της Μπαρτσελόνα. Με τους μπλαουγκράνα κατέκτησε το νταμπλ στην Ισπανία το 2009, ενώ με την εθνική ομάδα της Τουρκίας κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2010. Θα αποκτήσει ο Ολυμπιακός έναν βετεράνο στα γήπεδα του ΝΒΑ που μπορεί να αγωνιστεί το ίδιο επιτυχώς στις θέσεις 3, 4 και 5; Μένει να δούμε αν θα επιβεβαιωθεί η είδηση “βόμβα”!

Former Sixer Ersan İlyasova supposedly signed with Olympiacos. He last played for the Milwaukee Bucks.

