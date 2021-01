Τραμπ νέα social media: Απομονωμένος ο απερχόμενος πρόεδρος

Στον απόηχο των γεγονότων της περασμένης εβδομάδας, όταν οπαδοί του απερχόμενου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εισέβαλαν στο Καπιτώλιο, σοκάροντας την αμερικανική και την παγκόσμια κοινή γνώμη, και η πλατφόρμα YouTube «μπλόκαρε» τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο. Θυμίζουμε ότι είχαν προηγηθεί οι αποκλεισμοί από facebook, instagram και twitter με την κατηγορία της υποκίνησης βίας. Έτσι και το YouTube με τη σειρά του, που ανήκει στην Google έθεσε για τουλάχιστον μία εβδομάδα σε αναστολή το κανάλι του Τραμπ, κατεβάζοντας παράλληλα πρόσφατα βίντεο που είχε μεταφορτώσει, επικαλούμενο παραβιάσεις της πολιτικής χρήσης του.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες σχετικά με τον συνεχιζόμενο κίνδυνο να ξεσπάσουν βίαια επεισόδια, διαγράψαμε νέο περιεχόμενο που μεταφορτώθηκε στο κανάλι του Ντόναλντ Τζ. Τραμπ λόγω παραβίασης της πολιτικής χρήσης μας. Το κανάλι του αμερικανού προέδρου τελεί υπό αναστολή και δεν επιτρέπεται πλέον στον κάτοχό του ούτε η μεταφόρτωση, ούτε «οι απευθείας μεταδόσεις βίντεο (livestreams) «για τουλάχιστον επτά ημέρες, χρονικό διάστημα το οποίο «μπορεί να παραταθεί», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της διεύθυνσης της πλατφόρμας.

Τραμπ νέα social media : Οριστική διαγραφή από twitter, δεν κάνει πίσω το facebook

Από όλους τους ιστοτόπους το twitter είναι το μόνο που έκλεισε εντελώς τον λογαριασμό του Τραμπ, αποκόπτοντάς τον από την πλατφόρμα που αποτέλεσε το βασικό εργαλείο της πολιτικής του επικοινωνίας. Συμπληρωματικά, η Amazon.com Inc διέκοψε το web hosting του ιστότοπου Parler, που χρησιμοποιούν πολλοί υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου, καθώς και οπαδοί της αμερικανικής άκρας δεξιάς και θιασώτες διαφόρων θεωριών συνωμοσίας. Από την πλευρά του το facebook δήλωσε ότι δεν προτίθεται να προχωρήσει στην άρση του μπλοκαρίσματος των λογαριασμών του απερχομένου προέδρου. Διεμήνυσε επίσης ότι θα αφαιρέσει από όλα τα post το σύνθημα «stop the steal» (σταματήστε την κλοπή), το οποίο ο Τραμπ φρόντισε να διαδώσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ισχυριζόμενος ότι το εκλογικό αποτέλεσμα είναι νοθευμένο και ξεσηκώνοντας τους οπαδούς του με την κατάληξη στην επιδρομή εναντίον του Καπιτωλίου την περασμένη εβδομάδα.

«Με δεδομένες τις απόπειρες οργάνωσης εκδηλώσεων για την αμφισβήτηση του αποτελέσματος των αμερικανικών προεδρικών εκλογών, που μπορεί να οδηγήσουν σε βιαιότητες, και την χρησιμοποίηση αυτής της έκφρασης από εκείνους που συμμετείχαν στα βίαια περιστατικά της Τετάρτης στην Ουάσινγκτον, λαμβάνουμε επιπλέον μέτρα εν όψει της ορκωμοσίας», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Facebook Inc. «Το μπλοκάρισμα ισχύει επ΄αόριστον. Έχουμε πει ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι την μεταβίβαση της εξουσίας, αλλά δεν έχουμε πρόθεση να το άρουμε», δήλωσε ακόμη η επιχειρησιακή διευθύντρια και δεύτερη στην ιεραρχία της Facebook Inc Σέριλ Σάντμπεργκ στο forum Reuters Next.

Τραμπ νέα social media: Επιπτώσεις

Πάντως οι εν λόγω απόφασεις είχαν και παράπλευρες απώλειες για το twitter τουλάχιστον. Αμέσως μετά την οριστική αναστολή του λογαριασμού του Τραμπ, η μετοχή της σημείωσε πτώση 7%, οδεύοντας προς την απώλεια 2,5 δισεκ. δολαρίων από τη χρηματιστηριακή της αξία. Η πτώση έρχεται ως επακόλουθο των επικρίσεων των Ρεπουμπλικανών ότι φίμωσε έναν από τους πιο δημοφιλείς χρήστες της, με τους traders να αναφέρονται επίσης στις ενδείξεις ότι η υπόθεση αυτή τροφοδοτεί αιτήματα για περαιτέρω ρύθμιση των μεγάλων τεχνολογικών εταιριών. Σημειώνεται ότι ο λογαριασμός του Τραμπ είχε πάνω από 88 εκατ. ακολούθους και οι αναρτήσεις του έχουν γίνει retweet δισεκατομμύρια φορές.

Τραμπ νέα social media: Ο προβληματισμός της Μέρκελ

Τα πρωτοφανή γεγονότα της περασμένης Τετάρτης με την εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτώλιο καταδικάστηκαν σε παγκόσμιο επίπεδο ως παραβίαση των δημοκρατικών διαδικασιών και πλήγμα στο πρότυπο της δυτικής δημοκρατίας. Φυσικά, ανάμεσα στους επικριτές της κίνησης υπήρξε και η καγκελάριος της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, η οποία κατηγόρησε τον Τραμπ ότι υποκινεί τις ταραχές αρνούμενος να αναγνωρίσει την ήττα του από τον Μπάιντεν και δήλωσε εξοργισμένη και θλιμμένη από την εισβολή στο Καπιτώλιο. Η συνακόλουθος, ωστόσο, αποκλεισμός του απερχομένου προέδρου των ΗΠΑ από τα social media δεν την βρήκε σύμφωνη.

Τραμπ νέα social media: Προβληματικές κινήσεις

Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπός της Μέρκελ Στέφεν Ζάιμπερτ, η κίνηση αυτή είναι «προβληματική» αφού την ελευθερία της έκφρασης την καθορίζουν οι νόμοι και όχι οι διευθύνοντες σύμβουλοι τεχνολογικών κολοσσών. Ο ίδιος επεσήμανε ότι οι υπεύθυνοι των πλατφορμών social media «φέρουν μεγάλη ευθύνη για να μην δηλητηριάζεται η πολιτική επικοινωνία από μίσος, ψέματα και υποκίνηση βίας». Δήλωσε ότι δεν πρέπει να κάνουμε πίσω όταν «ποστάρεται» τέτοιο περιεχόμενο, (αλλά πρέπει) για παράδειγμα να υπάρχει κάποιου είδους προειδοποίηση. Ωστόσο, ο Ζάιμπερτ πρόσθεσε ότι η ελευθερία της γνώμης είναι ένα βασικό δικαίωμα «στοιχειώδους σημασίας».