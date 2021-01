Λιανεμπόριο άνοιγμα 18/1: Πιθανότητα να ανοίξει η αγορά, τα σενάρια

Στο τέλος της εβδομάδας, θα τεθεί το θέμα της λειτουργίας της αγοράς, το άνοιγμα του λιανεμπορίου, στην επιτροπή των λοιμωξιολόγων. Οι ειδικοί αναμένεται να συζητήσουν το θέμα του ανοίγματος των καταστημάτων, την Παρασκευή μελετώντας τα επιδημιολογικά δεδομένα και ακολούθως θα κάνουν την εισήγησή τους στην κυβέρνηση, ενώ το απόγευμα της ίδιας ημέρες αναμένονται και οι ανακοινώσεις Χαρδαλιά. Να σημειωθεί ότι την προσεχή Δευτέρα 18 Ιανουαρίου λήγει ουσιαστικά η παράταση του lockdown και είναι πιθανό, μετά το άνοιγμα των σχολείων χθες να υπάρξει μια εβδομάδα μετά, μερική χαλάρωση των μέτρων με ένα ελεγχόμενο άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Το λιανεμπόριο είναι κλειστό από το Νοέμβριο, με εξαίρεση τις λίγες εβδομάδες του Δεκεμβρίου που λειτούργησε με την μέθοδο click away για να μην χαθεί τελείως η χριστουγεννιάτικη περίοδος. Αμέσως μετά τις γιορτές το λιανεμπόριο έκλεισε ξανά και παραμένει για δεύτερη εβδομάδα κλειστό. Πρόθεση της κυβέρνησης είναι να λειτουργήσει ξανά η αγορά, αν φυσικά το επιτρέψουν τα επιδημιολογικά δεδομένα και δοθεί το πράσινο φως από την επιτροπή των λοιμωξιολόγων.

Σταμπουλίδης: Τη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου έχει προταθεί να ανοίξει με click in shop το λιανεμπόριο

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο γγ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Παναγιώτης Σταμπουλίδης ανέφερε ότι έχει προταθεί να ανοίξει το λιανεμπόριο την επόμενη Δευτέρα 18 Ιανουαρίου. Μάλιστα, ανέφερε συγκεκριμένα ότι η συζήτηση αφορά την ένδυση, την υπόδυση και την χρυσοχοϊα, καταστήματα που παραδοσιακά κάνουν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου τους την περίοδο των εκπτώσεων, η οποία ξεκίνησε ήδη από χθες.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού προηγουμένως θα έχει συζητηθεί από την επιτροπή των ειδικών επιστημόνων που μελετά τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι σχετικές ανακοινώσεις αν δοθεί το «πράσινο φως» θα γίνουν από τον κ. Χαρδαλιά στην ενημέρωση της Παρασκευής. Ο κ. Σταμπουλίδης συμπλήρωσε πως υπάρχει πρόταση από την πλευρά του υπουργείου για να λειτουργήσει όλη η αγορά με τους απαραίτητους κανόνες, καθώς κάποια στιγμή θα πρέπει να συμβαδίσει η λειτουργία της αγοράς με την πανδημία, αφού έχει αποδειχθεί πως όταν τα μέτρα τηρούνται δεν υπάρχει επιδημιολογική επιβάρυνση.

Μιλώντας δε στο Open, τόνισε ότι «πρέπει να λειτουργήσει η αγορά άμεσα κι αυτός είναι ο στόχος», ενώ πρόσθεσε ότι το click away δεν επιβάρυνε το επιδημιολογικό status, συμπληρώνοντας ότι όλη την εβδομάδα θα υπάρξουν διαβουλεύσεις προκειμένου να διαμορφωθεί το πλαίσιο με το οποίο θα επαναλειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα – εφόσον, βέβαια, δώσουν το πράσινο φως οι ειδικοί. Το πλήρες, ελεύθερο άνοιγμα της αγοράς, πάντως, μοιάζει λίγο απίθανο, με βάση και τα λεγόμενα του Χαράλαμπου Γώγου, αλλά και τον υπουργό Ανάπτυξης Νίκο Παπαθάναση.

Γώγος: Είναι πρόωρο να μιλάμε για click in shop

Συγκεκριμένα, ο Χαράλαμπος Γώγος, από την πλευρά του, μιλώντας σήμερα το πρωί μεταξύ άλλων και για το λιανεμπόριο απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει στην παρούσα φάση με τη μέθοδο click in shop, του ραντεβού δηλαδή για αγορές μέσα στο κατάστημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα δεν λειτουργεί ούτε το click away. Είναι πρόωρο να μιλάμε για click in shop, αν και είναι μια έξυπνη λύση, γιατί θα επιτρέψει λίγο την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά και όχι βέβαια στον ρυθμό που υπήρχε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει αυτό, όταν έρθει η ώρα του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πρώτα το click away, να τρέξει και στη συνέχεια να πάμε σε πιο τολμηρά πράγματα».

Ο αν. υπουργός Ανάπτυξης Νίκος Παπαθανάσης σε συνέντευξή του χθες αναφέρθηκε και στο ζήτημα της επαναλειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων αναφέροντας πως η αγορά θα λειτουργήσει ξανά με το click away και στη συνέχεια το click in shop. «Η παράδοση εκτός θα είναι το πρώτο που θα ξεκινήσει για τα εμπορικά καταστήματα. Καταρχάς εξετάζεται το click away και στη συνέχεια εξετάζεται το ραντεβού στα καταστήματα. Εξετάζονται διάφορα σενάρια, είτε ραντεβού με ένα άτομο στο κατάστημα, είτε με περισσότερα άτομα, βάσει του εμβαδού του καταστήματος».