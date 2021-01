Ματίνα Παγώνη – Ζαχαράτος: «Ξεχνάμε απόκριες όσο χορεύει ο κορονοϊός»

Η πανδημία του κορονοϊού ήρθε ξαφνικά και επηράσε τη ζωή ολόκληρης της ανθρωπότητας. Η ιατρική κοινότητα έσπευσε αμέσως να δημιουργήσει το εμβόλιο που θα σταματήσει τον φονικό ιό. Ξαφνικά βλέπαμε στην τηλεόραση διάφορους ειδικούς της υγείας να μας συμβουλεύουν για τον καλύτερο τρόπο αντιμετώπισης της πανδημίας. Ένα από αυτά τα πρόσωπα είναι και Ματίνα Παγώνη. Η Ματίνα Παγώνη είναι η Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, Πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου Γ.Ν.Α ”Γ.Γεννηματάς”, Πρόεδρος του σωματείου εργαζομένων Γ.Ν.Α ”Γ.Γεννηματάς” και Πρόεδρος της εταιρείας παθολογίας Ελλάδος.

Αυτή τη φορά μας απασχολεί λόγω μιας ξεκαρδιστικής μίμησης που έκανε ο Τάκης Ζαχαράτος για την ίδια. Μπορεί τα θέατρα να παραμένουν κλειστά, όμως ο Τάκης Ζαχαράτος, με φανερή διάθεση χιούμορ, συνεχίζει να σατιρίζει πρόσωπα της επικαιρότητας μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram. Έτσι μετά την Αννα Βίσση και τη Δέσποινα Βανδή, σειρά είχε η λοιμωξιολόγος Ματίνα Παγώνη, που έχει μπει στην καθημερινότητά μας εξαιτίας του κορονοϊού. Ο Τάκης Ζαχαράτος ως Ματίνα Παγώνη απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για το τι θα γίνει με την πανδημία και αν θα κανονίσουμε πάρτι μασκέ για τις αποκριές και στο δεύτερο βίντεο για το… τι θα γίνει με την αγορά και αν θα ανοίξουν τα κομμωτήρια.

Ματίνα Παγώνη: Η συνέντευξη για όλα

Η Ματίνα Παγώνη μπαίνει καθημερινά στα σπίτια μας και μας ενημερώνει για τις εξελίξεις γύρω από την πανδημία του κορωνοϊού. Η λοιμωξιολόγος είχε δώσει μια διαφορετική συνέντευξη στο Happy Day και μίλησε για την ξαφνική δημοσιότητα των τελευταίων μηνών, πώς τη διαχειρίζεται, τον γάμο της αλλά και τον λόγο που δεν απέκτησε ποτέ παιδιά. Μιλώντας για την δημοσιότητα η Ματίνα Παγώνη είπε:

«Το έχω διαπιστώσει κι εγώ και είναι ευχάριστο… Στο σούπερ μάρκετ και στη λαϊκή με σταματάνε και με ρωτάνε τι θα γίνει και πότε θα βγουν έξω, πότε οι γυναίκες θα πάνε στα κομμωτήρια, πότε θα ανοίξουν τα καταστήματα. Είναι ερωτήσεις καθημερινότητας που είναι και η ίδια μας η ζωή». Παράλληλα η κ. Παγώνη αποκάλυψε τι είναι εκείνο που της έχει λείψει περισσότερο στο διάστημα της καραντίνας: «Να βγαίνω τα Σάββατα με τους φίλους μου. Πάντα έβγαινα με τους φίλους, έχω συγκεκριμένους φίλους και παρέες που πηγαίναμε για να φάμε και λίγο να διασκεδάσουμε» είπε χαρακτηριστικά η κ. Παγώνη.

Ματίνα Παγώνη: Τι έχει πει για τον γάμο της

Σχετικά με τον γάμο της η κ. Παγώνη είχε πει: «Είμαι πάρα πολλά χρόνια παντρεμένη. Ο άντρας μου είναι γιατρός και γνωριστήκαμε έτσι. Είμαι πάρα πολύ προσεχτική μέσα στο σπίτι. Πρέπει να είναι όλα τακτοποιημένα, να μη μετακινηθεί κάτι, μαγειρεύω μία ή δύο φορές την εβδομάδα».

«Πίστευα ότι επειδή ήμουν πολύ καλή μαθήτρια μπορούσα να φοράω ότι θέλω. Να φοράω μίνι εκείνη την εποχή, να φοράω κάλτσες ψηλές… Σε μία επαρχιακή πόλη που ήμουν εγώ, στο Αργος, δεν μπορούσαν να κυκλοφορήσουν οι μαθητές έτσι, εγώ όμως ήθελα και τα έκανα. Και βέβαια είχα το οκ της μητέρας μου, η οποία ήταν κ αυτή κοκέτα…Βάφομαι από 17 ετών, έχει συνηθίσει το χέρι και πάει μόνο του. Δε μου αρέσει ο απέναντί μου να είναι απεριποίητος. Δεν μπορώ να συνυπάρξω», συμπλήρωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξής της η κ. Παγώνη ενώ αποκάλυψε την αδυναμία της στα ψώνια. «Πάντα κάνω shopping therapy και ίσως είμαι υπερβολική σε αυτά», συμπλήρωσε σε η Ματίνα Παγώνη.

Ματίνα Παγώνη: Γιατί δεν έκανα παιδιά

Όσον αφορά την απόφασή της να μην κάνει παιδιά η Ματίνα Παγώνη εξομολογήθηκε: «Είναι ένα θέμα που δεν το έχω συζητήσει αλλά τώρα θα το πω. Όσον αφορά στα θέματα των παιδιών μου αρέσει να παίζω μαζί τους για λίγο, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να κάνω περισσότερα πράγματα. Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη τη μητέρα τους και πρέπει να είναι συνέχεια μαζί τους μέχρι να μεγαλώσουν. Επομένως, αν η μητέρα δεν έχει χρόνο, το να κάνεις ένα παιδί και το μεγαλώνουν οι παππούδες και οι γιαγιάδες ή μία γυναίκα, είμαι κάθετα αντίθετη. Μπορεί να μην είναι σωστή η δική μου άποψη, αλλά είμαι πάντα υπέρ αυτής της άποψης. Δεν είμαι αρεστή σε όλους, αλλά δεν με ενδιαφέρει. Κάνω την αυτοκριτική μου πολύ συχνά και θέλω να τα έχω καλά με τον εαυτό μου».

Τέλος για το διαφορετικό φετινό ρεβεγιόν η κ. Παγώνη είπε «Από αυτό το σπίτι δεν θα φύγω όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε δύο άτομα, θα κάνουμε δύο άτομα ρεβεγιόν και δεν θα κάνουμε με κανέναν άλλον. Μια μέρα είναι, και τι έγινε; Τρως, ακούς τη μουσική σου, κάθεσαι εδώ, διαβάζεις, βλέπεις τηλεόραση… Μια μέρα είναι θα περάσει. Του χρόνου θα κάνουμε το ρεβεγιόν όπως το κάνουμε κάθε χρόνο με τους φίλους μας κι εκεί που το κάνουμε» .

Τάκης Ζαχαράτος: Οι μιμήσεις και η σταδιοδρομία του

Ο Τάκης Ζαχαράτος είναι Έλληνας μίμος, τραγουδιστής και ηθοποιός. Γνωστός για τις μιμήσεις του προσωπικοτήτων της ελληνικής και της παγκόσμιας καλλιτεχνικής σκηνής και πολιτικής. Γεννήθηκε στις 6 Ιουνίου στην Πάτρα. Οι πρώτες του δουλειές ήταν στην ενόργανη γυμναστική και στη συνέχεια έγινε κομμωτής. Σταδιακά έγινε γνωστός για τις μιμήσεις του. Μέχρι που η Ρούλα Κορομηλά του ζήτησε να συνεργαστεί μαζί της στην ΕΡΤ και αργότερα στην εκπομπή Πρωινός Καφές του ΑΝΤ1. Έκανε μαθήματα φωνητικής με την Julie Massino. Στον κινηματογράφο έπαιξε για πρώτη φορά στην ταινία “Πάνω κάτω και πλαγίως” του Μιχάλη Κακογιάννη και στο “Beautiful people” του Νίκου Παναγιωτόπουλου.

Στις μουσικές παραστάσεις του έχει συνεργαστεί μεταξύ άλλων με τον Ανδρέα Βουτσινά στην παράσταση “ΥΠΑΡΧΩ” στη Θεσσαλονίκη. Με τον Σταμάτη Κραουνάκη στην μπουάτ Zoom. Με τη Σοφία Σπυράτου στις Μορφές και στο Regency Casino Thessaloniki και με τον Δημήτρη Παπάζογλου με μουσική Νίκου Δανίκα στην Ίντριγκα και στη Μέδουσα. Έχει συμμετάσχει ως guest star σε πολλές εκπομπές της τηλεόρασης όπως Τα Εγκλήματα, Το κόκκινο δωμάτιο, Της Ελλάδος τα παιδιά, Μάνα είναι μόνο μια, Αλ Τσαντίρι Νιουζ. Το 2005 παρουσίασε το σόου Ζω ένα δράμα.

Κυκλοφόρησε τους δίσκους : Έγκλημα καρδιάς (1994) και Όλοι οι δρόμοι (2005) ενώ έχει συμμετάσχει και στο δίσκο των Etsi De, “Ya Mas” με το τραγούδι “Με το Prada μες το Lada”. Άρχισε να παίζει στο θέατρο το 2008 στο Σεσουάρ για δολοφόνους, στην 10η σαιζόν του έργου, και το 2009 στην κωμωδία του Δημήτρη Ψαθά Η χαρτοπαίχτρα. Το 2010 έκανε ένα one man show με τίτλο «My Way» ενώ το 2011 ένα νέο one man show με τίτλο «Εδώ» και το 2012 ανέβασε το «I am what I am». Το 2017 ανέβασε την παράσταση “Στον καθρέφτη του Παλλάς”, μαζί με την Μαρινέλλα, σε κείμενα Γιάννη Ξανθούλη και σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή.