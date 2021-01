Χάρτης κρουσμάτων σήμερα: 866 νέες μολύνσεις, πού εντοπίζονται

Σε επίπεδα προ lockdown Νοεμβρίου επιστρέφει ο αριθμός των κρουσμάτων κορονοϊού στην Αττική, η κατάσταση της οποίας προκαλεί ανησυχία στους λοιμωξιολόγους. Από τα 866 νέα κρούσματα που ανακοίνωσε την Τρίτη ο ΕΟΔΥ, τα 364 εντοπίζονται στο Λεκανοπέδιο, με το Κέντρο της Αθήνας να παρουσιάζει 106 νέες λοιμώξεις. Στο ίδιο επίπεδο και τα δυτικά προάστια, με Δυτική Αττική και Δυτικό Τομέα Αθηνών να μετράνε συνολικά 85 κρούσματα. Ακολουθεί ο Βόρειος Τομέας Αθηνών με 52 νέα περιστατικά.

Παρόλα αυτά, η εικόνα είναι καλή και τα σενάρια για άνοιγμα του λιανεμπορίου από την ερχόμενη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου, ήδη κυκλοφορούν. Η οριστική απόφαση για το άνοιγμα των καταστημάτων θα παρθεί την Πέμπτη ή την Παρασκευή, όταν θα συναντηθούν και θα συνεδριάσουν οι αρμόδιοι του υπουργείου Ανάπτυξης με την επιτροπή των λοιμωξιολόγων. Το σχέδιο του ανοίγματος της αγοράς προβλέπει το άνοιγμα των κομμωτηρίων και των κέντρων αισθητικής, καθώς και το άνοιγμα ορισμένων καταστημάτων λιανεμπορίου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, για τα καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, θα ισχύσει η μέθοδος του click inside/click in shop. Το click away θα συνεχίσει να υπάρχει για τα καταστήματα που λειτουργούσαν με αυτόν τον τρόπο και κατά τη διάρκεια των εορτών.

Αν και πολλοί λοιμωξιολόγοι τάσσονται υπέρ του ανοίγματος της οικονομίας, ο καθηγητής Παθολογίας Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμονών, Χαράλαμπος Γώγος, μιλώντας σήμερα στην πρωινή εκπομπή του ΣΚΑΪ, απέκλεισε το ενδεχόμενο να ανοίξει στην παρούσα φάση με τη μέθοδο click in shop, του ραντεβού δηλαδή για αγορές μέσα στο κατάστημα, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι “ακόμα δε λειτουργεί ούτε το click away”. “Είναι πρόωρο να μιλάμε για click in shop, αν και είναι μια έξυπνη λύση, γιατί θα επιτρέψει λίγο την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά και όχι βέβαια στον ρυθμό που υπήρχε. Νομίζω όμως ότι πρέπει να γίνει αυτό, όταν έρθει η ώρα του. Αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει πρώτα το click away, να τρέξει και στη συνέχεια να πάμε σε πιο τολμηρά πράγματα”, σημείωσε ο κ. Γώγος.

Κρούσματα σήμερα: Ο χάρτης της διασποράς

Αναλυτικά η εικόνα στην Αττική:

38 κρούσματα στην Ανατολική Αττική

52 κρούσματα στον Βόρειο Τομέα Αθηνών

49 κρούσματα στη Δυτική Αττική

36 κρούσματα στον Δυτικό Τομέα Αθηνών

106 κρούσματα στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών

34 κρούσματα στον Νότιο Τομέα Αθηνών

49 κρούσματα στον Πειραιά

Από την υπόλοιπη Επικράτεια, η Θεσσαλονίκη κατέχει τα πρωτεία με 99 κρούσματα κορονϊού, ενώ ακολουθεί η Κοζάνη με 53. Έπονται η Λάρισα με 31 και η Βοιωτία με 29.

Αναλυτικά:

364 κρούσματα στην Π.Ε. Αττικής

99 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

4 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Αργολίδας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Αρκαδίας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

29 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

7 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

8 κρούσματα στην Π.Ε. Έβρου

20 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Ηλείας

10 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

5 κρούσματα στην Π.Ε Ηρακλείου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Θήρας

11 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

8 κρούσματα στην Π.Ε Καβάλας

6 κρούσματα στην Π.Ε. Καλύμνου

11 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

1 κρούσμα στην Π.Ε. Καστοριάς

1 κρούσμα στην Π.Ε. Κέρκυρας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

53 κρούσματα στην Π.Ε Κοζάνης

9 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

21 κρούσματα στην Π.Ε. Λακωνίας

31 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Λασιθίου

23 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

8 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

3 κρούσμα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

2 κρούσματα στην Π.Ε. Μυκόνου

1 κρούσμα στην Π.Ε. Νήσων

11 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

1 κρούσμα στην Π.Ε. Πέλλας

13 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

1 κρούσμα στην Π.Ε Ρόδου

16 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

15 κρούσμα στην Π.Ε. Τρικάλων

9 κρούσμα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

5 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

4 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

5 κρούσμα στην Π.Ε. Χανίων

Τέλος, ένα κρούσμα είναι υπό διερεύνηση

Κορονονοϊός: Η ανακοίνωση του ΕΟΔΥ

Σήμερα ανακοινώνουμε 866 νέα κρούσματα της λοίμωξης του νέου κορωνοϊού (COVID-19), εκ των οποίων 12 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται στα 146020, εκ των οποίων 52.2% άνδρες. Κατά την ιχνηλάτιση βρέθηκε ότι 5651 (3.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 44252 (30.3%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

337 άτομα νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 68 ετών. 234 (69.4%) εκ των διασωληνωμένων είναι άνδρες. To 85.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.977 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ από την αρχή της πανδημίας. Τέλος, έχουμε 27 νέους θανάτους από τη νόσο COVID-19, φθάνοντας τους 5329 θανάτους συνολικά στη χώρα, εκ των οποίων 3149 (59.1%) άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 79 έτη και το 95.5% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.