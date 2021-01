Survivor Κάτια Ταραμπάνκο: Ο Περικλής Κονδυλάτος, η υγεία της παίκτριας και το Twitter

Κόκκινο χτύπησε το Twitter για το κυριακάτικο επεισόδιο του Survivor. Οι φοβεροί Μαχητές κέρδισαν ξανά, αλλά πρωταγωνίστρια του επεισοδίου ήταν αναμφισβήτητα η Κάτια Ταραμπάνκο και ο Περικλής Κονδυλάτος. Η πιο δυνατή παίκτρια των Διασήμων ένιωσε αδιαθεσία και χρειάστηκε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Το γνωστό μοντέλο δεν αισθανόταν καλά και λίγο πριν ξεκινήσει το νέο αγώνισμα στον στίβο μάχης με έπαθλο φαγητό, η κατάστασή της επιδεινώθηκε. Αφού αποσύρθηκε από το αγώνισμα πριν αυτό ξεκινήσει, Διάσημοι και Μαχητές μονομάχησαν, με τους Μαχητές να επικρατούν εύκολα με 10-2 και να απολαμβάνουν τα εμπανάδας με κοτόπουλο.

«Η Κάτια Ταραμπάνκο δυστυχώς δεν μπορεί να αγωνιστεί για την ομάδα των διασήμων. Έχει μεταφερθεί στην κλινική για να εκτιμηθεί η κατάσταση της υγείας της», ανέφερε αλλά δεν έδωσε σε περαιτέρω λεπτομέρειες. Μετά τον στίβο μάχης, η συζήτηση στους Διάσημους κινήθηκε γύρω από την υγεία της Ταραμπάνκο όπου όλοι ευχήθηκαν να είναι καλά, αλλά μια δήλωση απογοήτευσε κι εξόργισε τους παίκτες. Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Κοψιδάς έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι έχασαν μία πολύ καλή παίκτρια, κάτι που σχολιάστηκε αρνητικά από αρκετούς, με την Αννα Μαρία Βελλή και τον Περικλή Κονδυλάτο να μην κρύβουν την ενόχλησή τους για τον Κοψιδά. Ο Περικλής μάλιστα σχολίασε πως του έκανε εντύπωση πως όλο αυτό το διάστημα η Ταραμπάνκο κρατιόταν σε φόρμα και ξαφνικά παρουσίασε πτώση.

Ο Περικλής Κονδυλάτος όμως δεν έμεινε μόνο εκεί. Μετά την αποχώρηση της Αγγελικής Λάμπρη ήταν έξαλλος με την Κάτια, κατηγορώντας την ούτε λίγο ούτε πολύ πως προσποιήθηκε πως είναι αδιάθετη και πως είναι η μόνη παίκτρια που δεν έχει χάσει ούτε γραμμάριo επειδή έπινε λαθραία λάδι από το μοναδικό κοινό μπουκάλι της ομάδας. Μάλιστα καταφέρθηκε εναντίον της και για την επιλογή της να ψηφίζει σε βάρος γυναικών επικαλούμενη αγωνιστικά κριτήρια.

Ο 41χρονος σχεδιαστής κοσμημάτων, με αφορμή την αποχώρηση της Αγγελικής Λάμπρη, κατά την εξομολόγησή του στο ριάλιτι επιβίωσης του ΣΚΑΪ, αξιολόγησε τις ψήφους της Κάτιας μέσα από μία άλλη ματιά, θεωρώντας πως η νικήτρια του GNTM 2 μεροληπτεί σε βάρος των γυναικών. Μάλιστα απέδωσε σε συμπεριφορά όπως η δική της τα ζητήματα που διαχρονικά ταλανίζουν το γυναικείο φύλο.

“Οι γυναίκες στην ιστορία της ανθρωπότητας έχουν υποτιμηθεί, έχουν βασανιστεί, έχουν καεί σαν μάγισσες, όταν είχαν ελεύθερο τρόπο σκέψης ήταν πόρνες, όταν ήταν δίπλα σε πνευματικούς ηγέτες πάλι ήταν πόρνες. Θεωρώ τραγικό να το κάνουν αυτό γυναίκες σε γυναίκες. Είναι γυναίκες σαν την Κάτια που οι γυναίκες έχουν αυτή τη θέση που έχουν. Όχι άντρες. Γιατί αν τα έχουν κάνει όλα αυτά άντρες, τα έχουν κάνει από φόβο και από φαλλοκρατισμό. Μια γυναίκα δεν έχει καμία δικαιολογία και είμαι κάθετος σε αυτό. Καμία δικαιολογία. Δεν μπορείς να λες ότι σε ψηφίζω αγωνιστικά και να ψηφίζεις μία γυναίκα. Και στην επόμενη ψηφοφορία να είσαι πάλι ανάμεσα σε δύο γυναίκες. Τι έχει αυτό το κορίτσι με τις γυναίκες δηλαδή; Τι της έχουν κάνει οι γυναίκες; Όλοι τους άντρες δηλαδή τους βλέπει μια χαρά; Το λέω ανοικτά. Δεν θα υποστηρίξω ποτέ καμία έκφραση που είναι ενάντια των γυναικών. Κι ας προέρχεται κι από γυναίκα. Κι αυτός ο τρόπος έκφρασης είναι ενάντια στις γυναίκες. Εγώ τις σέβομαι και πιστεύω ότι είναι ο φορέας της ζωής. Είναι απαράδεκτο και αδιανόητο όλο αυτό”, είπε ο Περικλής Κονδυλάτος.

Από την πλευρά της, η Κάτια Ταραμπάνκο, είπε:”Όταν είπαν ότι είμαι η δημοφιλέστερη δεν κατάλαβα ποιος χάρηκε δίπλα μου ή ποιος ανασκουμπώθηκε. Ο Γιώργος και ο Αλέξης ήταν οι μοναδικοί που μου είπαν συγχαρητήρια. Γυναικεία φωνή δεν ακούστηκε”.

Όπως ήταν φυσικό, οι fans στο Twitter οργίασαν με απίθανα σχόλια.

Εκτός από την απουσία της Κάτιας, σχολιάστηκε και η νέα παίκτρια που ήρθε για να βοηθήσει τους «Διάσημους» να πάρουν τα… πάνω τους. Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι έβαλε αμέσως σε ρυθμούς προπόνησης τον Τριαντάφυλλο και τους χρήστες του Twitter στα πληκτρολόγια.

I LOVE YOU NTAΦΙ …I LOVE YOU TOO ANDRIAN #survivorGR pic.twitter.com/bEVIRcfxay

— Konstantinos Karastefanis (@Konstan06134168) January 10, 2021