Μητσοτάκης – διμερείς συναντήσεις: Στην πεντάδα των κορυφαίων ηγετών ο πρωθυπουργός

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι μέσα στην πεντάδα των κορυφαίων ηγετών της ΕΕ, που πραγματοποίησαν τις περισσότερες διμερείς συναντήσεις με ομότιμούς τους. Αυτό αναφέρει σε tweet της, η Έλενα Λαζάρου, η οποία είναι επικεφαλής του Τομέα Εξωτερικής Πολιτικής στην Υπηρεσία Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα εξωτερικής πολιτικής, ασφάλειας, άμυνας και διατλαντικών σχέσεων και ερευνητική συνεργάτης του ινστιτούτου Chatham House.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην πέμπτη θέση, μετά από την Καγκελάριο της Γερμανίας Ανγκελα Μέρκελ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ, τον Καγκελάριο της Αυστρίας Σεμπάστιαν Κουρτς και τον Φινλανδό πολιτικό, Γιούχα Σίπιλα. «Ο πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ανάμεσα στους πέντε κορυφαίους ηγέτες της ΕΕ που πραγματοποίησαν τον υψηλότερο αριθμό διμερών συναντήσεων με τους ομότιμους τους, όπως αναφέρθηκε στο twitter σε διάστημα 18 μηνών, αναφέρει ο συνάδελφός μου στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, RalfDrachenberg», έγραψε χαρακτηριστικά η Έλενα Λαζάρου, κάνοντας retweet την ανάρτηση του Ralph Drachenberg, πολιτικού αναλυτή στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

«Ποιος συναντά ποιον στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο; Όχι πάντα αυτός που νομίζετε. Ποια μέλη του #EUCO είχαν τις περισσότερες διμερείς συναντήσεις με τους ομότιμούς τους, όπως αναφέρθηκε στο Twitter σε διάστημα 18 μηνών;», αναφέρει ο Ralph Drachenberg.

#Greece’s @kmitsotakis in the top five of #EU leaders who held the highest number of bilateral meetings with their peers as reported on #twitter over an 18 month period reports my #europeancounciloversight colleague @RalfDrachenberg #diplomacy #foreignpolicy https://t.co/YAYVhtx1Rv

