Μπάιντεν ορκωμοσία: Δεν θα παραστεί ο Τραμπ

Με ανακοίνωσή του μέσω Twitter, προτού το τελευταίο διαγράψει οριστικά τον λογαριασμό του, ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε ότι δεν θα παραστεί στην ορκωμοσία του διαδόχου Τζο Μπάιντεν του στις 20 Ιανουαρίου, μια απόφαση πρωτοφανή στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ. Η τελευταία φορά που συνέβη κάτι αντίστοιχο ήταν τα τέλη του 19ου αιώνα. Σχολιάζοντας την ανακοίνωση ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν τόνισε πως αυτό «είναι ένα από τα ελάχιστα πράγματα στα οποία συμφωνούμε εμείς οι δύο. «Καλύτερα», «έχει ξεπεράσει ακόμη και τις χειρότερες προσδοκίες μου για εκείνον. Είναι μια ντροπή για την χώρα, μας έχει ντροπιάσει σε όλο τον πλανήτη. Δεν αξίζει, δεν αξίζει να κατέχει αυτό το αξίωμα», συμπλήρωσε, χαρακτηρίζον τας τον Τραμπ ως έναν από τους πιο ανίκανους προέδρους στην ιστορία της Αμερικής.

Στο μεταξύ ο απερχόμενος πρόεδρος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια νέα προσπάθεια των Δημοκρατικών να τον καθαιρέσουν από τη στιγμή παρακίνησε τους υποστηρικτές του να εφορμήσουν στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Ειδικότερα, η πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Νάνσι Πελόσι δήλωσε χθες Παρασκευή, πως, αν ο Τραμπ δεν παραιτηθεί, έδωσε οδηγίες στην Επιτροπή Κανονισμών του σώματος να προχωρήσει σε πρόταση παραπομπής του προέδρου και προσφυγής στην 25η Τροπολογία, που προβλέπει την καθαίρεση ενός προέδρου ο οποίος δεν είναι ικανός να εκτελέσει τα επίσημα καθήκοντά του.

Παράλληλα, η Νάνσι Πελόζι αποκάλυψε ότι συνομίλησε με τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων για να διασφαλίσει ώστε ο Ντόναλντ Τραμπ, αυτός ο «ανισόρροπος πρόεδρος», δεν θα μπορέσει να χρησιμοποιήσει τους κωδικούς για τα πυρηνικά όπλα. «Σήμερα το πρωί μίλησα με τον αρχηγό του γενικού επιτελείου Μαρκ Μίλεϊ για να συζητήσουμε τι πρέπει να γίνει ώστε να αποφευχθεί ένας ασταθής πρόεδρος να ξεκινήσει εχθροπραξίες ή να αποκτήσει πρόσβαση στους κωδικούς εκτόξευσης και να διατάξει ένα πυρηνικό πλήγμα», ανέφερε η Πελόζι σε επιστολή της προς τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου.

#BREAKING: Biden says "it’s a good thing" Trump won't attend inauguration: "He has exceeded even my worst notions about him. He has been an embarrassment to the country, embarrassed us around the world. Not worthy, not worthy to hold that office." pic.twitter.com/5hcnFwq6UB

— The Hill (@thehill) January 8, 2021