Ινδονησία αεροπλάνο Sriwijaya Air: Αεροπορική τραγωδία, βρέθηκαν ανθρώπινα μέλη

Αεροπορική τραγωδία στην Ινδονησία – Συνετρίβη αεροπλάνο με 59 επιβάτες, συγκεχυμένες για την ώρα οι πληροφορίες. Επιβεβαιώθηκαν οι χειρότεροι φόβοι για το αεροπλάνο Sriwijaya Air, τα ραντάρ του οποίου εξαφανίστηκαν λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο της Τζακάρτα, στην Ινδονησία. Όπως μεταδίδει το κινεζικό πρακτορείο Xinhua, βρέθηκαν συντρίμμια του αεροπλάνου, αλλά και ανθρώπινα μέλη στη θάλασσα, κάτι που επιβεβαίωσε και ο πλοίαρχος Έκο Σούρια Χάντι, ο διοικητής της ακτοφυλακής της Τρισούλα. Το αεροπλάνο, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού από την Τζακάρτα στο Ποντιάνακ, στο νησί Βόρνεο, χάθηκε από τα ραντάρ λίγα λεπτά μετά τις 14.30, τοπική ώρα (9.40 ώρα Ελλάδας), όπως είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Μεταφορών Αντίτα Ιραβάτι, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πρόκειται για ένα Boeing 737-500 ηλικίας 26 ετών που είχε μέσα 59 επιβάτες. Ανάμεσά τους βρίσκονται πέντε παιδιά και ένα μωρό. Λίγο πριν χαθεί, το Flightradar24 ανήρτησε στο twitter πως το αεροπλάνο 4 λεπτά μετά την απογείωσή του έπεσε 10.000 πόδια σε λιγότερο από ένα λεπτό! Το υπουργείο Εσωτερικών της Ινδονησίας ανακοίνωσε ότι το αεροσκάφος με το οποίο χάθηκε η επαφή είναι ένα Boeing B737-500, ηλικίας 27 ετών, που εκτελούσε πτήση εσωτερικού.Η αξιόπιστη υπηρεσία Flightradar24, η οποία καταγράφει σε πραγματικό χρόνο τις πτήσεις των εμπορικών αεροσκαφών, ανέφερε στο Twitter ότι η πτήση SJ182 «έχασε πάνω από 10.000 πόδια ύψος σε λιγότερο από ένα λεπτό, περίπου 4 λεπτά μετά την απογείωσή της από την Τζακάρτα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ινδονησιακή εφημερίδα Merdeka «κάτι έπεσε και εξερράγη στο νησί του Μαλέ». Εικόνες από συντρίμμια που αλιεύθηκαν από το νερό μεταδόθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα ότι ανήκουν στο αεροσκάφος.

Indonesia's Ministry of Transport says Sriwijaya Air flight SJ182 was carrying 56 passengers (46 adults, seven children, and three infants) and six crew members. https://t.co/v2g1CHe2hw pic.twitter.com/v6aFYFhM6K — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 9, 2021

ADS-B signal from flight #SJ182 was lost at 07:40:27 UTC time. The flight was en route from Jakarta to Pontianak in Indonesia.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/GQiTLjlB4B — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021