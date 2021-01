Survivor spoiler: Το πρώτο ειδύλλιο του ριάλιτι

Άλλη μια ήττα για τους «Διάσημους» που δεν καταφέρνουν όσοι και να προσπαθούν να πάρουν μία νίκη που θα βελτιώσει τις συνθήκες της διαβίωσης στην παραλία του «Survivor 4». Οι «Μαχητές» κατάφεραν να νικήσουν σε ακόμα ένα αγώνισμα τους «Διάσημους» στο «Survivor 4», με double score παίρνοντας το έπαθλο που ήταν είδη ψαρέματος. Οι «Διάσημοι» αποχωρίστηκαν άλλον ένα παίκτη, την Αγγελική Λάμπρη. Στην καλύβα των «Διάσημων» είδαμε τον Τριαντάφυλλο να σχολιάζει και το πρώτο ειδύλλιο του ριάλιτι. Δύο πρόσωπα από την ομάδα των «Διασήμων» έχουν έρθει κοντά. Ο λόγος για τον Αλέξη Παππά και την Ελευθερία Ελευθερίου που «αποτυπώθηκαν» από την κάμερα σε τρυφερές στιγμές. Ο Τριαντάφυλλος άρχισε να τους πειράζει λέγοντας ότι σύντομα θα γίνει και ο γάμος τους. «Παιδιά, το καλοκαίρι έχουμε γάμο»!

Η Κάτια Ταραμπάκο για τους «Διάσημους» ήταν για ακόμα μια φορά η αγαπημένη του κοινού και επέλεξε ως υποψήφια προς αποχώρηση την Ελευθερία Ελευθερίου, εξηγώντας ότι το κάνει καθαρά για αγωνιστικούς λόγους, ενώ από τους Μαχητές ο πιο δημοφιλής παίκτης ήταν ο Νίκος Μπάρτζης που έδειξε την Σοφία Μαργαρίτη. Νωρίτερα στην παραλία η Κάτια έγινε έξαλλη με την Αγγελική, η οποία μιμούνταν φωνές πουλιών ενώ το μοντέλο κοιμόταν.

Τελικά το κοινό επέλεξε να βγάλει εκτός «Survivor 4» την Αγγελική Λάμπρη, η οποία αποχωρώντας από το παιχνίδι επιβίωσης είπε ότι χάρηκε πολύ που πήρε την απόφαση να πάει στο Survivor και ότι επιτέλους θα φάει! Στην παραλία των «Διάσημων» κάποιος εξαφάνισε το λάδι. Τον υπεύθυνο τον γνώριζε η Αγγελική, όπως είπε, η οποία όμως δεν θέλησε να τον αποκαλύψει. Πέρα από τον ανταγωνιστικό Αλέξη Παππά και την Κάτια Ταραμπάνκο, οι υπόλοιποι της ομάδας των «Διάσημων» κάνουν την προσπάθειά τους, αλλά ακόμη δεν έχουν συνηθίσει στις κακουχίες του παιχνιδιού. Έτσι, λοιπόν, η Acun Medya ετοιμάζει να στείλει στο εξωτικό νησί μερικούς ακόμα παίκτες που πιστεύεται ότι κάτι καλύτερο θα προσφέρουν στα αγωνίσματα. Ο Ιβάν Σβιτάιλο και η πρωταθλήτρια του beach volley, Βάσω Καραντάσιου είναι πολύ ψηλά στη λίστα για να ταξιδέψουν στον Άγιο Δομίνικο. Πρόκειται για δύο δυνατά κορμιά που θα βελτιώσουν τις επιδόσεις των «Διάσημων» στο «Survivor 4».

Survivor spoiler: Ιβάν Σβιτάιλο

Ο Ιβάν Σβιτάιλο έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό από τη συμμετοχή του στο σόου τραγουδιού του Mega, Just The 2 Of Us, λόγω της εκθαμβωτικής του εμφάνισης και της εκρηκτικής σκηνικής του παρουσίας. Χορευτής στο επάγγελμα, με συμμετοχή σε μεγάλες παραστάσεις, ταλέντο, όπως αποδεικνύεται, στο τραγούδι, ο 29χρονος Ιβάν γεννήθηκε στην Κριμαία, αλλά ήρθε στην Ελλάδα σε μικρή ηλικία μαζί με τη μητέρα του. Πρώτο τους σπίτι, οι φοιτητικές εστίες στου Ζωγράφου.

Οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν πολύ μικρός και η μητέρα του αποφάσισε να εκπληρώσει ένα όνειρό της, να σπουδάσει φιλοσοφία στην Ελλάδα. Ετσι παίρνει μαζί της τον δεκάχρονο Ιβάν και έρχονται στην Αθήνα. Πρώτο τους σπίτι ένα δωμάτιο στη φοιτητική εστία στου Ζωγράφου.

Ιβάν Σβιτάιλο: Στην Ελλάδα 10 ετών

«Γενικά νομίζω ότι αναγκάστηκα στη ζωή μου να αντιμετωπίσω ώριμα κάποιες καταστάσεις ενώ ήμουν ακόμα μικρός. Ηρθα 10 ετών στην Ελλάδα μαζί με τη μητέρα μου, επειδή εκείνη σπούδαζε στο πανεπιστήμιο έπρεπε να μάθω να μαγειρεύω. Ήταν δύσκολο, γιατί δεν ήξερα ούτε γλώσσα, δεν είχαμε χρήματα, ούτε χαρτιά και έπρεπε κάπως να αντισταθούμε και να επιβιώσουμε» έχει πει σε συνέντευξή του στο περιοδικό Hello, τονίζοντας, όμως, ότι έχει βγάλει από το μυαλό του τις δυσκολίες και αντιμετώπισε την όλη κατάσταση με αισιοδοξία.

Μετά το σχολείο έδωσε εξετάσεις στην Ανωτέρα Επαγγελματική Σχολή Χορού του υπουργείου Πολιτισμού και μετά την αποφοίτησή του άρχισε να δουλεύει ακατάπαυστα. Πρώτη του δουλειά ήταν στην παράσταση “Ο βιολιστής στη στέγη” με τον Γρηγόρη Βαλτινό, μετά ήρθαν συνεργασίες με τον Φωκά Ευαγγελινό,την Αννα Βίσση, τη Μαρινέλλα, τον Γιώργο Μαζωνάκη και τον Γιάννη Κακλέα. Δούλεψα και στην Λυρική Σκηνή Αθηνών. Φέτος συμμετείχε στον “Τρωικό Πόλεμο οπου υποδύεται τον Μενέλαο. «Ο Μενέλαος, τον οποίο υποδύομαι, είναι ένας χαρακτήρας με ηθική, εγωισμό, με ανδρεία, αδικημένος ουσιαστικά. Ο πόλεμος είναι φοβερός, αλλά υπάρχει, το λέμε και στα παιδιά. Η ειρήνη είναι το παν», είχε πει μιλώντας στην εφημερίδα Espresso.

Survivor spoiler: Ποια είναι η Βάσω Καραντάσιου

Η Βασιλική (Βάσω) Καραντάσιου είναι Ελληνίδα πρώην αθλήτρια του Μπιτς βόλεϊ. Η Βάσω Καραντάσιου γεννήθηκε στις 6 Ιανουαρίου 1973 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στην Ηλιούπολη, όπου κι έμεινε μέχρι τα 8 της χρόνια. Κατάγεται όμως από το χωριό Ρόσκα της Ευρυτανίας. Το 1996 αποφοίτησε από την Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών στο τμήμα Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας με ειδικότητα την παιδαγωγική. Από το 2001 υπηρετεί στο Λιμενικό ενώ από τα μόρια που πήρε από τον αθλητισμό σπούδασε και στη Σχολή Δημοσιογραφίας. Το 2010 η Καραντάσιου και η εργασιακή ψυχολόγος Χριστίνα Νικολοπούλου δημιούργησαν τον πρώτο κλειστό χώρο μπιτς βόλεϊ στην Ελλάδα.

Σε ηλικία 13 ετών ασχολήθηκε με το άθλημα του βόλεϊ και πρωτόπαιξε στην ομάδα του ΑΓΣ Βύρωνος, που μόλις άρχισε να παίζει στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας, ενώ στην ηλικία των 18 ετών κλήθηκε και στην Εθνική ομάδα Νεανίδων. Μετά από μια αξιόλογη και πετυχημένη πορεία με διακρίσεις, κλήθηκε και στην Εθνική Γυναικών έχοντας λάβει μέρος σε διεθνείς διοργανώσεις, και οδήγησε τον ΑΓΣ Βύρωνος στην Α2. Το 1995 παίρνει μεταγραφή στην ομάδα των Βριλησσίων κατακτώντας τίτλους το 1996 και 1997.

Βάσω Καραντάσιου: Το μπιτς βόλεϊ

Το καλοκαίρι του 1994 το μπιτς βόλεϊ μπήκε στη ζωή της Βάσως Καραντάσιου, περισσότερο για να βγάλει το χαρτζιλίκι της. Με συμπαίκτρια τη Ιουλία Σαλτσεβιτς πήραν μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα όπου κέρδισαν μεταξύ αυτών και τη Λία Μήτση, ίνδαλμα της. Στη μέση της χρονιάς και ενώ η Ιουλία Σαλτσεβιτς αναγκάζεται να αποχωρήσει λόγω τραυματισμού, η Βάσω αποφασίζει να τα παρατήσει. Ευτυχώς η Έφη Σφυρή της κάνει πρόταση-συνεργασίας και εκείνη δέχεται. Το δίδυμο αυτό γνώρισε μεγάλη επιτυχία, μιας που έφερε τις πρώτες μεγάλες διακρίσεις όχι μόνο εντός αλλά και εκτός συνόρων.Χωρίς καμιά βοήθεια από την Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης και των σωματείων τους στο βόλεϊ, αρνιούνται κάλεσμα από την Εθνική Γυναικών και παίζουν στα προκριματικά με φόντο τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.

Για έναν πόντο μένουν εκτός 16αδας…

Η ομάδα πετυχαίνει τις πιο σημαντικές επιτυχίες του αθλήματος με αποκορύφωμα κατάληψη της 3ης θέσης του Τουρνουά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Γυναικών που διεξήχθη στη Ρόδο. Βάσω και Έφη ολοκληρώνουν τη συνεργασία τους με τον καλύτερο τρόπο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 παίζοντας μπροστά στο ελληνικό κοινό κατακτώντας τη 9η θέση. Με το τέλος της Ολυμπιάδας η Βάσω αλλάζει παρτενέρ, λόγω τραυματισμού της Έφης, επιλέγοντας τη Βίκυ Αρβανίτη. Η χημεία μεταξύ τους φέρνει ανέλπιστες διακρίσεις. Πρωταθλήτριες Ευρώπης, φιναλιστ σε παγκόσμια σιρκουί και πλασάρισμα στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης. Ατομικές και ομαδικές διακρίσεις και τρίτη Ολυμπιάδα για Βάσω Καραντάσιου, στο Πεκίνο το 2008. Το τέλος της χρονιάς σηματοδοτεί και το «αντίο» της Βάσως Καραντάσιου. Η Βάσω Καραντάσιου είναι παντρεμένη με τον επίσης διεθνή αθλητή της πετοσφαίρισης Νίκο Ρουμελιώτη και έχουν ένα γιο τον Κωνσταντίνο.