Καπιτώλιο Ζήνα – Ηρακλής: Η viral απάντηση για την εισβολή

Σάλο και εντύπωση, έχει προκαλέσει στο Twitter η απάντηση της τηλεοπτικής Ζήνα στον Ηρακλή. Όλα ξεκίνησαν με ένα twit του Ηρακλή, ή κατα κόσμον Κέβιν Σόρμπο. Ο Αμερικανός ηθοποιός υποστήριξε ότι αυτοί που εισέβαλαν στο καπιτώλιο δεν μοιάζουν με πατριώτες. Συγκεκριμένα, δημοσίευσε μία φωτογραφία από τα βίαια επεισόδια κι έκανε το καυστικό σχόλιο: “They don’t look like patriots to me…” Προφανώς και ο τηλεοπτικός Ηρακλής δεν είχε πρόθεση να θίξει καμία κατάσταση και το σχόλιο ήταν καυστικό.

Μεγαλύτερη αίσθηση όμως από την ανάρτηση του Κέβιν Σόρμπο, έκανε η απάντηση της “Ζήνα”, Λούσυ Λόουλες, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν είναι πατριώτες, είναι οι ιπτάμενες μαϊμούδες σου, τρομοκράτες, ηθοποιοί της QAnon, που βγαίνουν έξω και κάνουν άσχημα πράγματα, μετά από κάλεσμα ανθρώπων σαν εσένα που τους αρέσει να τους κουρδίζουν σαν παιχνίδια και τους αφήνουν να κάνουν ό,τι χειρότερο μπορούν». Άραγε τα εννοούσε όσα είπε ή κι εκείνη κινήθηκε στους ίδιους καυστικούς ρυθμούς;

No, Peanut. They are not Patriots. They are your flying monkeys,homegrown terrorists, QAnon actors. They are the douchebags that go out and do the evil bidding of people like you who like to wind them up like toys and let them do their worst. #keepingYourFilthyHandsclean #enabler

