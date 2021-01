Καπιτώλιο εισβολή – νεκροί: κατέληξε 43χρονος αστυνομικός

Ένα ακόμα θύμα προστίθεται στη μαύρη λίστα των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους μετά την εισβολή οπαδών του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ που σόκαρε ολόκληρο τον πλανήτη. Πρόκειται για αστυνομικό ο οποίος υπηρετούσε στο Καπιτώλιο, όπου εισέβαλαν φανατικοί “τραμπιστές”, με σκοπό να εμποδιστεί το αμερικανικό Κογκρέσο να επικυρώσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Ως τώρα, από τα δραματικά επεισόδια ντροπής στο Καπιτώλιο, είχαν ανακοινωθεί τέσσερις θάνατοι: μίας γυναίκας από τα πυρά αστυνομικού, καθώς και άλλης μίας γυναίκας και δύο ανδρών από έκτακτα ιατρικά περιστατικά. Αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων και αστυνομικοί, με έναν να χάνει τη ζωή του 24 ώρες μετά. Ο άτυχος αστυνομικός ήταν 43 ετών από την Βιρτζίνια.

Η γυναίκα που έχασε τη ζωή της από τα πυρά αστυνομικού, ονομάζεται Ashli Babbitt και ήταν βετεράνος των Ένοπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ. Υπηρέτησε σε τέσσερις αποστολές με την Πολεμική Αεροπορία και διέμενε στο Σαν Ντιέγκο. Όπως ανέφερε ο σύζυγός της στο δίκτυο WTTG-TV, η Babbitt ήταν υποστηρικτής του απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Ο ίδιος δεν ήταν μαζί της κατά την έφοδο στο Καπιτώλιο, ενώ δεν την είχε ακολουθήσει καν στην Ουάσινγκτον. “Δεν ξέρω γιατί αποφάσισε να κάνει κάτι τέτοιο” δήλωσε η πεθερά της στα ΜΜΕ. “Έχω μουδιάσει, είμαι απελπισμένη. Κανένας από την Ουάσιγκτον δεν ενημέρωσε τον γιο μου και το μάθαμε από την τηλεόραση” πρόσθεσε η πεθερά της, Robin Babbitt.

Σύμφωνα με την NY POST, η Ashli μία ημέρα πριν τα επεισόδια δημοσίευσε στο twitter ανάρτηση, στην οποία ανέφερε ότι “τίποτα δεν θα μας σταματήσει… Μπορούν να προσπαθήσουν και να προσπαθήσουν ξανά και ξανά αλλά η καταιγίδα είναι εδώ και θα προσγειωθεί στην Ουάσιγκτον σε λιγότερες από 24 ώρες. Σκοτάδι στο φως”. Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο tweet διαγράφηκε λίγες ώρες μετά. Η αστυνομία της Ουάσινγκτον έχει προχωρήσει σε 68 συλλήψεις ατόμων αναφορικά με τη βίαιη εισβολή στο αμερικανικό Καπιτώλιο, δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ουάσινγκτον, o Ρόμπερτ Κόντι. “Συνεχίζουμε να έχουμε ακόμη σημαντικό έργο μπροστά μας για να εντοπίσουμε και να οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη οποιονδήποτε από τον βίαιο όχλο για τις πράξεις του”, τόνισε ο Κόντι.

Την ίδια ώρα, αξιωματικός της αστυνομίας του Καπιτωλίου που εμπλέκεται στον θανατηφόρο πυροβολισμό στο Κογκρέσο έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της έρευνας. Οι σοκαριστικές εικόνες που ήρθαν από τις ΗΠΑ, δείχνουν τη στιγμή που η υποστηρικτής του Τραμπ συμμετείχε στα βίαια επεισόδια στο Καπιτώλιο και πυροβολείται από αστυνομικό την ώρα που προσπαθούσε να εισβάλλει σε μια από τις αίθουσες του κτιρίου.

Here is the full video of Ashli Babbitt being executed by a government agent pic.twitter.com/xWqSB8jJdu

Κάποια από τα μέλη του όχλου που έχουν καταφέρει να μπουν στο χώρο του κτιρίου, προσπαθούν να εισβάλλουν σε μια αίθουσα. Οι αστυνομικοί που βρίσκονται από την άλλη πλευρά, έχουν κλείσει την πόρτα της εισόδου και βρίσκονται έχοντας παρατεταμένα τα όπλα τους προς το πλήθος, προτρέποντάς τους να σταματήσουν και να μην περάσουν την πόρτα. Οι εξαγριωμένοι υποστηρικτές του Τραμπ δεν υπακούν και σπάνε κάποια από τα τζάμια της πόρτας. Μια γυναίκα επιχειρεί να περάσει στην άλλη πλευρά από ένα σπασμένο τζάμι και τότε ακούγεται ένας πυροβολισμός. Στιγμές αργότερα, η γυναίκα κείτεται αιμόφυρτη στο έδαφος ενώ στο σημείο επικρατεί πανικός….

Μέλη της ασφάλειας του Καπιτωλίου, αλλά και άλλοι αστυνομικοί που καταφέρνουν να φτάσουν στο σημείο από την πλευρά των διαδηλωτών σπεύδουν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες στη γυναίκα, η οποία παραμένει αναίσθητη. Παρά τις προσπάθειες, η γυναίκα θα καταλήξει λίγο αργότερα στο νοσοκομείο που μεταφέρθηκε. Οι εικόνες και τα βίντεο από το σημείο συγκλονίζουν.

A U.S. Capitol Police Officer involved in the violent confrontation with the mob Wednesday has died, according to an official I spoke with. The officer was 43 and from Virginia. #officerdown

— Richard Winton (@LAcrimes) January 8, 2021