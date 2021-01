Καπιτώλιο εισβολή: Αντιδράσεις και από την ελληνική πολιτική ηγεσία

Παγκόσμιο σοκ και αγωνία για την επόμενη ημέρα στις ΗΠΑ προκαλούν οι εικόνες από την εισβολή στο Καπιτώλιο. Τέσσερις είναι οι νεκροί κατά την έφοδο, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Ο επικεφαλής της αστυνομίας στη μητροπολιτική περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσας, διευκρίνισε ότι οι τρεις θάνατοι οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά και το τέταρτο πρόσωπο υπέκυψε σε νοσοκομείο αφού υπέστη τραύμα από σφαίρα. Πρόσθεσε ότι 52 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την πολιορκία και την εισβολή στο Καπιτώλιο.

«Φρικτά» χαρακτήρισε τα όσα συμβαίνουν στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε μήνυμά του, ο Ελληνας πρωθυπουργός δήλωσε προβληματισμένος από τη βία και τα φρικτά γεγονότα στις ΗΠΑ. «Εξαιρετικά προβληματισμένος από τη βία και τα φρικτά γεγονότα που διαδραματίζονται στην Ουάσινγκτον. Η αμερικανική δημοκρατία είναι ανθεκτική, βαθιά ριζωμένη, και θα ξεπεράσει αυτήν την κρίση», έγραψε στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Extremely troubled by the violence and horrible events taking place in Washington D.C. American democracy is resilient, deeply rooted and will overcome this crisis.

Tην εισβολή των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο καταδίκασε ο Αλέξης Τσίπρας αργά το βράδυ της Τετάρτης. «Ντροπιαστικές εικόνες ακροδεξιάς βίας στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ αποδεικνύουν πόσο σημαντική είναι η προστασία της δημοκρατίας καθημερινά και παντού. Η εκλογή του Μπάιντεν πρέπει να γίνει σεβαστή. Οι εχθροί της δημοκρατίας θα νικηθούν», έγραψε στο Twitter ο Αλέξης Τσίπρας.

Disgraceful images of far right violence in #USCapitol prove how important it is to protect democracy every day and everywhere.

The election of @JoeBiden must and will be respected.

The enemies of democracy will be defeated.

— Alexis Tsipras (@tsipras_eu) January 6, 2021