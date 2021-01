Καπιτώλιο νεκροί: Χάος στις ΗΠΑ, αυξήθηκαν τα θύματα από την εισβολή

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είναι 4 οι νεκροί κατά τη διάρκεια της εισβολής στο Καπιτώλιο. Μία γυναίκα, η οποία πυροβολήθηκε από αστυνομικό και τρεις ακόμα που είχαν τραυματιστεί και κατέληξαν σε νοσοκομείο. Όσον αφορά τη γυναίκα, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, ζούσε στο Σαν Ντιέγκο και ήταν φανατική οπαδός του Ντόναλντ Τραμπ. Για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβολήθηκε έχει διαταχθεί ανεξάρτητη έρευνα. Νωρίτερα είχε δημοσιοποιηθεί βίντεο από τη στιγμή που η άτυχη γυναίκα δέχθηκε τους πυροβολισμούς.

Η γυναίκα η οποία τραυματίστηκε από σφαίρα μέσα στο Καπιτώλιο κατά τη διάρκεια των επεισοδίων που ξέσπασαν την Τετάρτη — καθώς οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσαν χάος για ώρες — διαπιστώθηκε ότι είναι νεκρή στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε, δήλωσαν εκπρόσωποι της μητροπολιτικής αστυνομικής διεύθυνσης της αμερικανικής πρωτεύουσας. «Ναι, η ενήλικη που τραυματίστηκε από σφαίρα μέσα στο Καπιτώλιο κηρύχθηκε (νεκρή) σε νοσοκομείο της περιοχής», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντάστιν Στέρνμπεκ στο CNN. Την πληροφορία επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο άλλη εκπρόσωπος της αστυνομίας, η Αλέινα Γκερτς. Ο επικεφαλής της αστυνομίας της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι λεπτομέρειες για την υπόθεση θα ανακοινωθούν αργότερα, καθώς ακόμη διενεργείται έρευνα.

BREAKING: A woman who was shot inside the U.S. Capitol during Wednesday's siege has died, @NorahODonnell reports https://t.co/wTKxzqRZ1s pic.twitter.com/52i6IxAXSq — CBS News (@CBSNews) January 6, 2021

WARNING: GRAPHIC CONTENT Terrifying video shows a woman shot in the neck at the Capitol building. (Video: @TaylerUSA) pic.twitter.com/SKN8gGrx6E — David Hookstead (@dhookstead) January 6, 2021

BREAKING: Woman rushed out of Capitol building on a stretcher, "covered in blood" pic.twitter.com/IKmMmHNyZC — Meet the Press (@MeetThePress) January 6, 2021

Καπιτώλιο – ΗΠΑ: Η Γερουσία επικυρώνει τη νίκη Μπάιντεν – Πένς: Η βία δεν νικά ποτέ

Η αμερικανική Γερουσία άρχισε ξανά να συνεδριάζει για να κυρώσει τη νίκη του Δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, έπειτα από πολύωρη διακοπή εξαιτίας της βίαιης εισβολής οπαδών του Ρεπουμπλικάνου απερχόμενου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στο Καπιτώλιο. Ο αντιπρόεδρος Μάικ Πενς, που εκφράστηκε όταν ξανάρχισαν οι εργασίες, εξέφρασε τη θλίψη του για τη “μαύρη μέρα” στο Καπιτώλιο και καταδίκασε τα “βίαια επεισόδια”. “Ακόμη και μετά τη βία και τον βανδαλισμό άνευ προηγουμένου σε αυτό το Καπιτώλιο, οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι του λαού των ΗΠΑ συναντώνται ξανά, την ίδια ημέρα, για να υπερασπιστούν το Σύνταγμα”, είπε ο Πενς.

“Δεν νικήσατε, η βία δεν νικά ποτέ”, πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος, απευθυνόμενος στους διαδηλωτές που εισέβαλαν στο εμβληματικό κτίριο, κατά τη διάρκεια συγκέντρωσης στην οποία κατήγγειλαν την “κλοπή” της νίκης που ο Τραμπ διατείνεται ότι κατήγαγε στις εκλογές αλλά του “άρπαξαν”.

Ο Τσακ Σούμερ, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας των Δημοκρατικών στη Γερουσία – θα γίνει πρόεδρος του σώματος μετά την 20ή Ιανουαρίου, αφού το κόμμα του επικράτησε στις κρίσιμες αναμετρήσεις για δύο έδρες στην Τζόρτζια – τόνισε από την πλευρά του ότι “αυτός ο ναός της δημοκρατίας συλήθηκε”, μίλησε για “αμαύρωση της χώρας μας που δεν θα ξεπλυθεί εύκολα”, την “τελική, φρικτή, ανεξίτηλη κληρονομιά του 45ου προέδρου των ΗΠΑ”, πολύ “αναμφίβολα” είναι “ο χειρότερος” ηγέτης που είχε ποτέ η χώρα, όπως έκρινε.

“Μην απατάσθε φίλοι μου, τα σημερινά (σ.σ. χθεσινά) γεγονότα δεν έγιναν τυχαία”, συνέχισε ο Σούμερ. “Ο πρόεδρος φέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης. Αυτός ο όχλος ήταν κατά μεγάλο μέρος έργο του Τραμπ (…) δική του ευθύνη, δική του παντοτινή ντροπή”. “Η 6η Ιανουαρίου θα μείνει στην αμερικανική ιστορία ως μια από τις πιο μαύρες ημέρες, η τελική προειδοποίηση στη χώρα μας για τις συνέπειες” που φέρνει η άσκηση της προεδρίας από έναν “δημαγωγό”, πρόσθεσε.

Αλλά και ο απερχόμενος πρόεδρος της Γερουσίας Μιτς Μακόνελ καταδίκασε την εισβολή στο Καπιτώλιο.

“Δεν θα υποκύψουμε μπροστά στην ανομία, ή στον εκφοβισμό. Είμαστε ξανά στα έδρανά μας, θα κάνουμε το καθήκον μας όπως ορίζει το Σύνταγμα, για το έθνος μας. Και θα το κάνουμε απόψε”, είπε. “Οι ΗΠΑ και το Κογκρέσο έχουν αντιμετωπίσει πολύ μεγαλύτερες απειλές από τον όχλο που είδαμε σήμερα”, συνέχισε ο Μακόνελ. Οι εισβολείς “απέτυχαν” να εμποδίσουν το Κογκρέσο να κάνει το καθήκον του, έκρινε: “Αυτή η αποτυχημένη ανταρσία υπογραμμίζει πόσο κρίσιμο είναι το καθήκον που έχουμε”, που είναι να κυρωθεί το ποιος είναι ο “νικητής των εκλογών του 2020”, συμπλήρωσε ο πρόεδρος του σώματος.

Η Γερουσία απέρριψε την ένσταση συμμάχων του Τραμπ στην κύρωση του αποτελέσματος στην Αριζόνα

Η Γερουσία των ΗΠΑ απέρριψε με συντριπτική πλειοψηφία το βράδυ της Τετάρτης (πρωί της Πέμπτης ώρα Ελλάδας) την προσπάθεια συμμάχων του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να εμποδίσουν την κύρωση του αποτελέσματος των προεδρικών εκλογών στην πολιτεία Αριζόνα.Το σώμα απέρριψε την ένσταση με 93 ψήφους έναντι 6. Παράλληλα συνεδριάζει η Βουλή των Αντιπροσώπων.