Εισβολή Καπιτώλιο νεκροί: Τέσσερα τα θύματα από τα επεισόδια

Η χθεσινή εισβολή των διαδηλωτών στο Καπιτώλιο την ώρα που επικυρωνόταν η νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου και τα επεισόδια που σημειώθηκαν προκάλεσαν τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων. Η είδηση αυτή επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλής της αστυνομίας στη μητροπολιτική περιοχή της αμερικανικής πρωτεύουσας, Ρόμπερτ Κόντι. Σύμφωνα με τον Κόντι οι τρεις θάνατοι (δύο άνδρες και μία γυναίκα) οφείλονταν σε έκτακτα ιατρικά περιστατικά και το τέταρτο πρόσωπο υπέκυψε σε νοσοκομείο αφού υπέστη τραύμα από σφαίρα. Ωστόσο, δεν διευκρίνισε εάν αυτοί οι άνθρωποι συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στην εισβολή στο Καπιτώλιο.

«Μία ενήλικη γυναίκα και δύο άνδρες φαίνεται να υπέφεραν από ξεχωριστά έκτακτα ιατρικά περιστατικά, με αποτέλεσμα τους θανάτους τους. Οποιαδήποτε απώλεια ζωής είναι τραγική και οι σκέψεις μας είναι με εκείνους που επηρεάζονται από την απώλειά τους». Ο Κόντι διευκρίνισε πως αστυνομικός της φρουράς του Καπιτωλίου έριξε τη σφαίρα η οποία τραυμάτισε μια γυναίκα η οποία υπέκυψε αργότερα σε νοσοκομείο όπου διακομίστηκε. Επρόκειτο για μία γυναίκα από το Σαν Ντιέγκο, με το όνομα Άσλι Μπάμπιτ, η οποία είναι βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και φανατική οπαδός του Τραμπ. «Η ενήλικη που τραυματίστηκε από σφαίρα μέσα στο Καπιτώλιο κηρύχθηκε νεκρή σε νοσοκομείο της περιοχής», δήλωσε λιτά ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Ντάστιν Στέρνμπεκ στο CNN, τονίζοντας ότι λεπτομέρειες θα δοθούν αργότερα για την συγκεκριμένη υπόθεση.

Δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια των άλλων θανάτων

H Άσλι Μπάμπιτ, η οποία είχε επιχείρηση στο Σαν Ντιέγκο με τον σύζυγό της, και είχε υποστηρίξει ανοιχτά τον Ντόναλντ Τραμπ. Ήταν μια από τους διαδηλώτριες που εισέβαλαν στο Καπιτώλιο για να ανατρέψουν την ήττα του Τραμπ, όταν δέχθηκε, υπό άγνωστες συνθήκες, μία σφαίρα στο στήθος της.

Η πεθερά της, δήλωσε στην New York Post πως ούτε αυτή ούτε ο γιος της ειδοποιήθηκαν για τον θάνατό της και πως το έμαθαν από την τηλεόραση. «Πραγματικά δεν ξέρω γιατί αποφάσισε να το κάνει αυτό» πρόσθεσε, η πεθερά της Άσλι Μπάμπιτ.

Δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη τα ακριβή αίτια των άλλων τριών θανάτων. Ακόμη υπάρχουν αρκετοί αστυνομικοί τραυματίες, καθώς και διαδηλωτές, μεταξύ των οποίων ένας 24χρονος ο οποίος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση καθώς έπεσε από σκαλωσιά στην προσπάθειά του να εισβάλει στο Καπιτώλιο. Δεν διευκρινίζεται αν είναι ανάμεσα στα θύματα.

52 συλλήψεις στην διάρκεια της εισβολής -Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η πρωτεύουσα

Ο επικεφαλής της αστυνομίας πρόσθεσε ότι 52 ύποπτοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για την πολιορκία και την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι και συνεργεία που απαθανάτιζαν τις δραματικές στιγμές μέσα και έξω από το Καπιτώλιο.

Παράλληλα, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 15 ημέρες μετά τα επεισόδια. Αυτό σημαίνει ότι τα μέτρα θα ισχύουν ως την 20ή Ιανουαρίου, ημέρα της τελετής ορκωμοσίας του Δημοκρατικού εκλεγμένου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

