Εισβολή στο Καπιτώλιο – Αντετοκούνμπο: «Δεν θέλω τα παιδιά μου να μεγαλώσουν εδώ»

Τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στις ΗΠΑ, την εισβολή στο Καπιτώλιο και τις πρωτοφανείς σκηνές χάους και τις εικόνες ντροπής που συγκλόνισαν το πλανήτη σχολίασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο άσος των Μιλγουόκι Μπακς μέσα από τον λογαριασμό της ομάδας του ΝΒΑ εξέφρασε το σοκ και την ενόχλησή του για όσα διαδραματίστηκαν, τονίζοντας πως δεν θέλει τα παιδιά του να να μεγαλώσουν στις ΗΠΑ και να χρειαστεί να βιώσουν όσα είδε ο ίδιος στην τηλεόραση. «Ως Γιάννης, υποστηρίζω την αλλαγή. Όπως κι η ομάδα μου, υποστηρίζουμε την αλλαγή. Όποτε βλέπουμε κάτι που δεν είναι σωστό, θα μιλήσουμε και θα χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα μας με το σωστό τρόπο» είπε χαρακτηριστικά ο Αντετοκούνμπο και πρόσθεσε: «Mε ενοχλεί πραγματικά αυτό… Τα παιδιά μου θα μεγαλώσουν εδώ… Δεν μπορώ να φανταστώ τα παιδιά μου που θα μεγαλώσουν εδώ να βιώσουν ότι είδα στην τηλεόραση».

«Δεν θα σας πω ψέματα, δεν παρακολουθώ πολύ τα social media, αλλά ξέρετε ότι δεν γίνεται να μη δεις όσα συμβαίνουν. Δεν είναι σωστό να σε κρίνουν από το χρώμα του δέρματός σου. Είναι πολύ αυτό που γίνεται στην Αμερική. Σαν Γιάννης θέλω την αλλαγή, σαν ομάδα θέλουμε την αλλαγή και όταν βλέπουμε κάτι που δεν είναι σωστό, θα χρησιμοποιούμε τις πλατφόρμες μας για να ακουστούν οι φωνές μας. Ξέρω ότι το παιδί μου θα μεγαλώσει εδώ, δεν θέλω να μεγαλώσει με αυτά που συμβαίνουν και βλέπουμε στην τηλεόραση. Θέλω να κάνω το 100% αυτών που μπορώ να κάνω, θέλω να ακουστώ, πρέπει όμως και να ενημερώνομαι περισσότερο. Ήρθα εδώ στα 18 μου, βλέπω τα ίδια ζητήματα να συνεχίζονται και πρέπει να κάνουμε κάτι γι’ αυτά» είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

"As Giannis, I stand for change. As my team, we stand for change. Whenever we see something that's not right, we are going to speak up and use our platform the right way." pic.twitter.com/OA8bP5amGt

