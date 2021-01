Alicia Keys τραγουδίστρια: Γίνεται επιχειρηματίας

Γνωρίσαμε την Alicia Keys μέσα από τις συνθέσεις της, τη βελούδινη φωνή και το ταλέντο της. Το πασίγνωστο κομμάτι της Falling έφτασε στην κορυφή των charts πολλών χωρών. Η 39χρονη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, δισκογραφική παραγωγός, πιανίστας και ηθοποιός, θα κάνει το ντεμπούτο της και στον επιχειρηματικό κόσμο. Συγκεκριμένα, κυκλοφορεί την δική της σειρά καλλυντικών προϊόντων (Keys Soulcare), με πιθανότερη ημερομηνία λανσαρίσματος τα μέσα του προσεχούς Δεκέμβρη.

Η σειρά Keys Soulcare, που περιγράφεται από την ίδια ως μια πρωτοποριακή νέα μάρκα που θα αλλάξει τον τρόπο ζωής της σύγχρονης γυναίκας, θα περιλαμβάνει μια σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων, με ταυτόχρονη εστίαση στην ψυχοθεραπεία που μπορούν να προσφέρουν οι συγκεκριμένες φόρμουλες. Η ίδια τόνισε: «Η Keys Soulcare δίνει προσοχή σε εκείνο ακριβώς το μέρος μέσα σου που δεν μπορείς να δεις, παρά να το νιώσεις και να το θρέψεις, να το λατρέψεις και να το εκπληρώσεις. Αυτή είναι η αληθινή ψυχοθεραπεία». Το σχετικό βίντεο που αναφέρει τα παραπάνω ανέβηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Alicia Keys: Μία πολύπλευρη καλλιτέχνης

Η Alicia Keys έχει κερδίσει πολλά βραβεία, όπως 15 βραβεία Grammy, 17 NAACP Image Awards και έχει πουλήσει πάνω από 35 εκατομμύρια λευκώματα και 30 εκατομμύρια singles παγκοσμίως. Έκανε το ντεμπούτο της στο Smokin ‘Aces και εμφανίστηκε επίσης στο The Nanny Diaries και στο The Secret Life of Bees. Θεωρούμενη ως pop icon, το περιοδικό Billboard την ονόμασε κορυφαίο καλλιτέχνη της δεκαετίας του 2000 και της έβαλε τον αριθμό 10 στη λίστα των Top 50 καλλιτεχνών R & B / Hip-Hop των 25 τελευταίων ετών. Η VH1 την συμπεριέλαβε στη λίστα των 100 μεγαλύτερων καλλιτεχνών όλων των εποχών, ενώ το περιοδικό Time την συμπεριέλαβε στη λίστα με τους 100 πιο σημαντικούς ανθρώπους το έτος 2005 αλλά και το 2017.

Περισσότερα για την Keys Soulcare

Σύμφωνα με την ίδια την Alicia Keys, υπάρχουν τέσσερα κλειδιά για την ψυχοθεραπεία (από εκεί εμπνεύστηκε και το όνομα της μάρκας -Keys Soulcare): Σώμα, Πνεύμα, Μυαλό και Σύνδεση. Για να αναπτύξει τις φόρμουλες των καλλυντικών της, η σταρ βασίστηκε στην καθοδήγηση μιας κορυφαίας δερματολόγου, της Dr. Renee Snyder, η οποία ειδικεύεται στην ιατρική δερματολογία και την επιστημονική έρευνα επί σειρά ετών. «Μετά από ένα χρόνο εξαντλητικών δοκιμών και ασφαλών κλινικών συμπερασμάτων, τώρα πια νιώθω απολύτως σίγουρη για το αποτέλεσμα. Πλέον, είμαστε όλοι τόσο απασχολημένοι με την διαδικασία λανσαρίσματος, και δε μου μένει καθόλου χρόνος για να ασχοληθώ με την showbiz. Αλλά να είστε σίγουροι ότι η επόμενη δισκογραφική δουλειά θα είναι απολύτως προσηλωμένη στην τελετουργία του Soulcare», αναφέρει η ίδια.