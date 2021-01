ΗΠΑ Τραμπ – επεισόδια: Πρωτόγνωρες εικόνες, “μπούκαραν” στο Καπιτώλιο

Χάος επικρατεί στις ΗΠΑ μετά την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ να πραγματοποιήσει ομιλία την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η επικύρωση της νίκης Μπάιντεν από το Κογκρέσο. Η αστυνομία προχώρησε στην εκκένωση των γραφείων του Κογκρέσου, καθώς οι οπαδοί του Τραμπ κατεβαίνουν στο Κάπιτολ Χιλ για να διαμαρτυρηθούν για τα αποτελέσματα των προεδρικών εκλογών του 2020. Οι διαδηλωτές παραβίασαν οδοφράγματα ασφαλείας περιμετρικά του Καπιτωλίου, ανέβηκαν στην κατασκευή που τοποθετήθηκε για την ορκωμοσία του Μπάιντεν.

Πληροφορίες θέλουν τον Μάικ Πενς να φυγαδεύεται από το Καπιτώλιο υπό τις αποδοκιμασίες των οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ που προσπαθούν να εισβάλλουν στο κτίριο όπου στεγάζεται το Κογκρέσο. Η αστυνομία κάνει χρήση κρότου λάμψης για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, προειδοποιώντας ότι θα γίνουν συλλήψεις. Η εκπρόσωπος του Κογκρέσου Χάλει Στίβενς γράφει στο Twitter: «Κατέφυγα στο γραφείο μου. Το διπλανό κτίριο έχει εκκενωθεί. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να το γράψω αυτό».

BREAKING: Protesters have made their way INSIDE the United States Capitol pic.twitter.com/DnuFDlrFKE — Breaking911 (@Breaking911) January 6, 2021

Trump closes with this: "We're going to walk down Pennsylvania Ave … and we're going to [try] to give our Republicans — the weak ones because the strong ones don't need any of our help — we're to try and get them kind of pride and boldness they need to take back our country" pic.twitter.com/dzGgoXD8FQ — Aaron Rupar (@atrupar) January 6, 2021

Ο Τραμπ κάλεσε τους υποστηρικτές του να κατευθυνθούν στο Καπιτώλιο

Κλείνοντας την ομιλία του, o Ντόναλντ Τραμπ παρακίνησε τους υποστηρικτές του να διαδηλώσουν προς το Καπιτώλιο. «Θα περπατήσουμε την λεωφόρο Πενσιλβάνια – λατρεύω την λεωφόρο Πενσιλβάνια – και θα κατευθυνθούμε προς το Καπιτώλιο» είπε ο απερχόμενος πρόεδρος. «Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε στους Ρεπουμπλικανούς μας – τους αδύναμους γιατί οι ισχυροί δεν χρειάζονται τη βοήθειά μας – θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε την περηφάνια και την τόλμη που χρειάζονται προκειμένου να στηρίξουν τη χώρα» πρόσθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Ας περπατήσουμε στην λεωφόρο Πενσιλβανια» είπε.

BREAKING: Trump supporters have breached the Capitol building, tearing down 4 layers of security fencing and are attempting to occupy the building — fighting federal police who are overrun This is the craziest thing I’ve ever seen in my life. Thousands, police can’t stop them pic.twitter.com/VVdTUwV5YN — ELIJAH SCHAFFER (@ElijahSchaffer) January 6, 2021

Αμετανόητος ο Ντόναλντ Τραμπ, δεν αποδέχεται την ήττα

Νωρίτερα, ο απερχόμενος Αμερικανός πρόεδρος μιλώντας στην συγκέντρωση στην Ουάσιγκτον νωρίτερα, δήλωσε ευθαρσώς πως δεν προτίθεται να παραιτηθεί, ούτε να αποδεχτεί το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ.

Χιλιάδες υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ κατευθύνθηκαν στο κέντρο της Ουάσιγκτον, σε μια διαδήλωση-επίδειξη δύναμης, τη στιγμή που το Κογκρέσο συνεδριάζει προκειμένου να επικυρώσει την ήττα του στις προεδρικές εκλογές.

#NOW: The White House ellipse. Trump supporters are crowding into Constitution Ave. for a rally where the president is supposed to speak later. This is the “March to Save America” — one of at least four pro-Trump events planned around today’s joint session of Congress. pic.twitter.com/HcrJKCZ6pQ — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) January 6, 2021

Πιέσεις Ντόναλντ Τραμπ για να σταματήσει η επικύρωση της νίκης Μπάιντεν

Πριν τη συγκέντρωση, ο Ντόναλντ Τραμπ πίεσε τον Μάικ Πενς να μποϊκοτάρει τη διαδικασία της επικύρωσης των ψήφων των εκλεκτόρων που θα επικυρώσει και τη νίκη του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς ανακοίνωσε σήμερα ότι δεν θα αντιταχθεί στην πιστοποίηση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές, καταφεύγοντας πίσω από τους «περιορισμούς» του Συντάγματος.

Πενς σε Τραμπ: «Δεν προδίδω τον όρκο μου»

Ο Πενς έστειλε, από τη μεριά του, επιστολή σε 535 Γερουσιαστές λέγοντας ότι θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη Συνταγματική διαδικασία. «Μοιράζομαι τις ανησυχίες εκατομμυρίων Αμερικανών για την ακεραιότητα αυτών των εκλογών», έγραψε στην επιστολή ωστόσο. Πάντως, σημείωσε ως αντιπρόεδρος ότι δεν έχει την εξουσία από το Σύνταγμα να αποφασίσει ποιες εκλογικές ψήφοι υπολογίζονται και ποιες όχι. Πρόσθεσε ότι οι αντιπρόεδροι στο παρελθόν διεξήγαγαν «τις διαδικασίες με ομαλό τρόπο, ακόμη και όταν η καταμέτρηση είχε ως αποτέλεσμα την ήττα του κόμματός τους».

«Θεωρώ ότι ο όρκος μου να υποστηρίξω και να υπερασπιστώ το Σύνταγμα με εμποδίζει να διεκδικήσω μονομερή εξουσία για να καθορίσω ποιες εκλογικές ψήφους πρέπει να μετρηθούν και ποιες όχι », σημείωσε. «Συνεδριάζει η Σύνοδος του Κογκρέσου σήμερα, θα κάνω το καθήκον μου να φροντίσω να ανοίξουμε τα πιστοποιητικά των εκλογέων, ακούμε αντιρρήσεις από Γερουσιαστές και Αντιπροσώπους και μετράμε τις ψήφους του Σώματος των Εκλεκτόρων για τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο κατά τρόπο σύμφωνο με το Σύνταγμα, τους νόμους και την ιστορία μας. Βοήθησέ με, λοιπόν, Θεέ μου», συμπλήρωσε, ακόμη, ο Πενς.

Τραμπ: Μείνετε ήρεμοι

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβασε μήνυμα στο Twitter με το οποίο καλεί τους οπαδούς του να ηρεμήσουν και να μείνουν ήρεμοι. «Υποστηρίξτε την αστυνομία και την επιβολή του νόμου στο Καπιτώλιο. Είναι πραγματικά στο πλευρό της χώρας μας. Μείνετε ήρεμοι!». Μετά τα επεισόδια, η δήμαρχος της Ουάσινγκτον επέβαλε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18.00 τοπική ώρα, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.