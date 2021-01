Βρετανία νέο lockdown: Δεν υποχωρεί ο κορονοϊός – Επιστροφή σε πιο σκληρά μέτρα

Σε έξαρση παραμένει ο κορονοϊός στη Βρετανία, με τον Μπόρις Τζόνσον μέσω του χθεσινού του διαγγέλματος να θέτει και πάλι την χώρα σε καθεστώς καθολικού lockdown. Αυτή είναι η τρίτη φορά που η Αγγλία καλείται να «κατεβάσει ρολά» και κύριος στόχος του «απαγορευτικού», που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, είναι ο περιορισμός της μετάδοσης της μετάλλαξης του κορονοϊού. «Πρέπει να μπούμε σε εθνικό lockdown» τόνισε ο Τζόνσον ενώ πρόσθεσε πως «λαμβάνοντας υπόψη τα ανησυχητικά στοιχεία, έχει γίνει σαφές ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να θέσουμε υπό έλεγχο τη μετάλλαξη κορονοϊού, που διαδίδεται με ταχύτητα, αλλά και να βοηθήσουμε την εκστρατεία εμβολιασμού στο Ηνωμένο Βασίλειο».

Ξεκινώντας το διάγγελμα ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε πως όταν η χώρα πολεμούσε τον κορονοϊό «οι συλλογικές προσπάθειες δούλευαν και συνέχιζαν να λειτουργούν», ενώ υπογράμμισε πως είναι «τόσο απογοητευτικό όσο και ανησυχητικό» να βλέπουμε την ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται η μετάλλαξη του ιού. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το νέο στέλεχος είναι μεταξύ 50% και 70% πιο μεταδοτικό, έτσι οι άνθρωποι είναι πολύ πιο πιθανό να κολλήσουν τον ιό και να τον μεταδώσουν, πρόσθεσε. Παράλληλα, τα νοσοκομεία δέχονται μεγαλύτερη πίεση από τον Covid από ό,τι οποιαδήποτε στιγμή από την έναρξη της πανδημίας, επεσήμανε μεταξύ άλλων ο Τζόνσον.

