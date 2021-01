Προέλευση κορονοϊού Ουχάν: Ομάδα 10 ειδικών του ΠΟΥ αναχωρεί για την κινεζική πόλη

Έναν περίπου χρόνο μετά την εμφάνιση του κορονοϊού, αποστολή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αποτελούμενη από 10 ειδικούς αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κίνα με σκοπό να εξερευνήσει την προέλευση της πανδημίας που έχει «σαρώσει» τον πλανήτη, κοστίζοντας τη ζωή σε 1,8 εκατομμύριο ανθρώπους. Προς τον παρόν δεν έχει διευκρινιστεί η ακριβής ημερομηνία του ταξιδιού, με τον ΠΟΥ να αναφέρει πως οι εμπειρογνώμονες θα ταξιδέψουν την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου. Η συγκεκριμένη επίσκεψη αποτελεί ένα πολύ ευαίσθητο ζήτημα ως προς το κινεζικό καθεστώς, το οποίο επιθυμεί να αποποιηθεί κάθε ευθύνη για την πανδημία, την ώρα που ο απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ κατηγορεί συχνά το Πεκίνο, πως άφησε τον ιό να διαρρεύσει από εργαστήριο της Ουχάν, όπου και πρωτοέκανε την εμφάνισή της η Covid-19.

Από την πλευρά τους οι κινεζικές αρχές σε κάθε ευκαιρία εκφράζουν την αμφιβολία τους για την προέλευση του ιού, αν και αρχικά είχαν ανακοινώσει ότι πρωτοεντοπίστηκε σε αγορά της Ουχάν όπου πωλούνταν ζωντανά ζώα. Ολοένα και περισσότερες έρευνες μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η επιδημία ενδέχεται να είχε εμφανιστεί σε πολλές περιοχές του κόσμου, δήλωσε το σαββατοκύριακο ο Κινέζος υπουργός Εξωτερικών Ουάνγκ Γι.

Όσον αφορά στην αποστολή του ΠΟΥ, οι 10 διεθνείς εμπειρογνώμονες μετά την άφιξή τους στο Πεκίνο θα πρέπει να παραμείνουν σε καραντίνα δύο εβδομάδες και στη συνέχεια θα έχουν στη διάθεσή τους τρεις ή τέσσερις εβδομάδες για να διεξάγουν τις έρευνές τους. Κατά συνέπεια αναμένεται να μεταβούν στην Ουχάν γύρω στις 20 Ιανουαρίου, σχεδόν ένα χρόνο μετά το lockdown αυτής της πόλης των 11 εκατομμυρίων κατοίκων, στις 23 Ιανουαρίου 2020.

Στο μεταξύ οι κάτοικοι της Ουχάν δείχνουν να έχουν επιστρέψει στην καθημερινότητά τους, αφήνοντας πίσω τους την πανδημία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι πως την Πρωτοχρονιά ενώ η υπόλοιπη ανθρωπότητα υποδέχτηκε το νέο έτος με μικρής κλίμακας εορτασμούς και τον περισσότερο κόσμο μακριά από τα αγαπημένα του πρόσωπα, στην Ουχάν γιόρτασαν… ως συνήθως.. Οι πολίτες της κινεζικής πόλης πλημμύρισαν τους δρόμους γύρω από το δημαρχείο κρατώντας μπαλόνια, με κάποιους να φορούν μάσκες, άλλους να τις έχουν κατεβάσει κι άλλους να μην φορούν καθόλου. Αργότερα τα κέντρα διασκέδασης γέμισαν, καθώς είναι ανοιχτά από τις αρχές Δεκεμβρίου. Πάντως οι περισσότεροι συνέχισαν να τηρούν τα μέτρα προστασίας, τη χρήση δηλαδή μάσκας, ενώ να σημειωθεί ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι εμβολιασμοί ομάδων του γενικού πληθυσμού.

Once the coronavirus epicenter, thousands pack Wuhan, China and let go of balloons to celebrate the New Year https://t.co/pGCGxRvTOo pic.twitter.com/Uo01IlWMUA

— CBS News (@CBSNews) December 31, 2020