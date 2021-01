Μπουρλά εμβόλιο κορονοϊού: «Κάνουμε πραγματικότητα το αδιανόητο»

Το 2020 έφυγε και ολόκληρη ανθρωπότητα περιμένει το νέο έτος τη λύτρωση από τον κορονοϊό. Οι εμβολιασμοί έχουν ξεκινήσει και όλοι εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε αυτό καθώς βλέπουν το τρίτο κύμα της πανδημίας να χτυπά με σφοδρότητα.

Ξεχωριστό ρόλο για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού είχε ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά. Τη νέα εταιρική ταυτότητα της Pfizer με το ανανεωμένο της λογότυπο, παρουσίασε στον λογαριασμό του, στο Twitter, ο CEO της φαρμακευτικής εταιρείας, Άλμπερτ Μπουρλά, εστιάζοντας στις αξίες που την έχουν οδηγήσει, σε όλη τη διάρκεια της ιστορίας της.

«Μετά από περισσότερα από 170 χρόνια πρόληψης και θεραπείας ασθενειών, η Pfizer μπήκε σε μια νέα εποχή. Μια εποχή που εστιάζουμε εξαιρετικά στην επιστήμη μας και την αξία που προσφέρουμε στους ασθενείς» ανέφερε αρχικά ο κ. Μπουρλά.

Και συνέχισε: «Στο επιτυχημένο μας λογότυπο, κωδικοποιούμε το DNA της εταιρείας – την ιστορία και το μέλλον της. Η νέα εταιρική ταυτότητα της Pfizer είναι μια ψηφιακή έκφραση της δέσμευσής μας για τη μετασχηματιστική δύναμη της επιστήμης. Είναι μια δυναμική αντανάκλαση του σκοπού μας. Η νέα ταυτότητα της εταιρείας μας, ερμηνεύει τον έλικα του DNA – του κώδικα και τη μηχανής της ανθρώπινης προοπτικής. Είναι ένα σαφές μήνυμα ότι η νέα Pfizer πρόκειται να τολμήσει πιο θαρραλέα, να ερευνήσει πιο βαθιά και να υποστηρίξει πιο παθιασμένα για να κάνει πραγματικότητα αυτό που κάποτε ήταν αδιανόητο».

After more than 170 years of preventing and curing disease, @Pfizer has arrived at a new era – a time of extraordinary focus on our science and the value it brings to patients. pic.twitter.com/raQBJA5qph

— AlbertBourla (@AlbertBourla) January 5, 2021