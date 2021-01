Νικόλας Γιατρομανωλάκης ΛΟΑΤΚΙ: Η ιδιαίτερη ανάρτηση του Πατέλη

Σε μια ιδιαίτερη ανάρτηση για την υπουργοποίηση του Νίκου Γιατρομανωλάκη του πρώτου ομοφυλόφιλου σε κυβερνητικό σχήμα στην Ελλάδα προχώρησε ο επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου του πρωθυπουργού, Αλεξ Πατέλης. “Μια ιστορική ημέρα για την εκπροσώπηση της lgbti κοινότητας και μια μεγάλη νίκη για την αξιοκρατία και η καλύτερη απόφαση για τη διαφορετικότητα. Συγχαρητήρια στον Νικόλαο Γιατρομανωλάκη που έδειξε ότι μπορείς να είσαι ο εαυτός σου και να πετύχεις. Ελπίζω οι άλλοι να έχουν τη δύναμη για να ζήσουν τη ζωή τους ανοιχτά”, έγραψε στο Twitter o Αλεξ Πατέλης.

Με την σημερινή ανακοίνωση του ανασχηματισμού ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης γίνεται ο πρώτος ανοικτά ομοφυλόφιλος σε κυβερνητικό σχήμα στην Ελλάδα. Ο έως τώρα Γενικός Γραμματέας Σύγχρονου Πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανωλάκης, υπέρμαχος των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, ορίστηκε σήμερα υφυπουργός αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού.

A historic day for LGBTI+ representation and a big win for meritocracy and better decision-making through diversity. Congrats to Nicholas Yatromanolakis for showing you can be yourself and still succeed. May others draw strength to live their life openly. https://t.co/jTA1E0Y8Eo

— Alex Patelis (@PatelisAlex) January 4, 2021