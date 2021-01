Κατολίσθηση Νορβηγία: Ανεβαίνει ο αριθμός των νεκρών

Μία μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη τα ξημερώματα στην πόλη Ασκ στη νοτιοανατολική Νορβηγία. Από την πρώτη στιγμή υπήρξε αγωνία για τις επιπτώσεις που θα είχε η κατολίσθηση. «Η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Υπήρξε μια μεγάλη κατολίσθηση και είμαστε στην διαδικασία εκκένωσης κατοίκων από την περιοχή» είχε δηλώσει ο τοπικό δήμαρχος, Άντερς, Σίνσεν στην εφημερίδα VG και πρόσθεσε: «Αρκετοί από αυτούς έχουν χάσει τα σπίτια τους και φυσικά είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή».

Τέσσερις μέρες μετά η διασώστες εντόπισαν μια έβδομη σορό στα χαλάσματα. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, αναζητεί πλέον τρεις αγνοούμενους. «Η ελπίδα να βρούμε επιζώντες στην περιοχή της κατολίσθησης παραμένει ζωντανή. Πρόκειται, επομένως, για μια επιχείρηση διάσωσης ωσότου λάβουμε μια διαφορετική απόφαση», δήλωσε ένας υπεύθυνος της αστυνομίας, ο Μπορν Κρίστιαν Βίλεσρουντ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Η σορός εντοπίστηκε κοντά στο σημείο που είχαν ανασυρθεί άλλες, διευκρίνισε ο ίδιος, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητά του θύματος.

Οι κάτοικοι του Ασκ, στην κοινότητα Γκέρντρουμ, σε απόσταση 25 χιλιομέτρων από το Όσλο, τοποθέτησαν κεράκια κοντά στο σημείο της καταστροφής. Μεταξύ των επτά νεκρών που ανασύρθηκαν, ένας έχει μονάχα ταυτοποιηθεί. Πρόκειται για τον 31χρονο Έιρικ Γκρενόλεν. Τους διασώστες επισκέφθηκε το μεσημέρι το βασιλικό ζεύγος και ο πρίγκιπας διάδοχος. «Δυσκολεύομαι να βρω λέξεις να πω, διότι είναι πραγματικά φρικτό», είπε ο βασιλιάς, εμφανώς συγκινημένος, μετά την επίσκεψη.

At least 5 to 9 in hospital, several houses destroyed, up to 200 evacuated after large landslide in Gjerdrum "near" Oslo https://t.co/1eV2BuLOLY pic.twitter.com/kLyHBTw0OF

