Αρνητές κορονοϊού Βρετανία: Διαδήλωση “πρόκληση”, έξω από νοσοκομείο αναφοράς

Είχε μόλις τελειώσει τη βάρβαρη και εφιαλτική βάρδια του σε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα αναφοράς των κρουσμάτων του κορονοϊού στη Βρετανία. Ο Μάθιου Λι, δεν μπορούσε να πιστέψει στα μάτια του όταν είδε διαδήλωση μεθυσμένων αρνητών, έξω από το νοσοκομείο που χιλιάδες άνθρωποι αφήνουν την τελευταία τους πνοή. Ο Μάθιου Λι, όπως είναι το όνομά του, είδε τα χαράματα της Πρωτοχρονιάς “εκατοντάδες μεθυσμένα άτομα χωρίς μάσκες” έξω από το νοσοκομείο, με κάποιους από αυτούς να αποκαλούν “απάτη” τον κορονοϊό “κυριολεκτικά έξω απ’ το κτίριο όπου εκατοντάδες νοσούν και πεθαίνουν”. “Γιατί δεν συνειδητοποιούν ακόμη τη σοβαρότητα αυτής της πανδημίας; Είμαι αηδιασμένος, αλλά κυρίως μου ραγίζει την καρδιά. Εύχομαι να μπορούσαν να δουν τους θανάτους που προξενεί ο κορονοϊός στα νοσοκομεία και τις θυσίες που κάνουν οι υγειονομικοί”, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Twitter.

“Εύχομαι οι άνθρωποι να προστάτευαν τους εαυτούς τους. Η άγνοιά τους βλάπτει άλλους”, γράφει ο γιατρός που τράβηξε βίντεο τον κόσμο και έγινε viral με τους χρήστες του twitter να εξοργίζονται με αυτή την εικόνα αδιαφορίας σε μια χώρα που είναι στο “κόκκινο”. Η Βρετανία κατέγραψε την Πρωτοχρονιά επιπλέον 53.285 κρούσματα Covid-19 για τέταρτη συναπτή ημέρα κατά την οποία οι μολύνσεις υπερβαίνουν τις 50.000 και 613 θανάτους, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Προχθές, 31 Δεκεμβρίου, οι βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν 55.892 κρούσματα και 964 νεκρούς από τον νέο κορονοϊό. Αυτό σημαίνει πως η Βρετανία μέσα σε μία εβδομάδα καταγράφει αύξηση των ημερήσιων μολύνσεων κατά 63% μέσα σε μία εβδομάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από την περασμένη Δευτέρα έχουν καταγραφεί 253.720 μολύνσεις.

Worked the late A&E SHO shift on NYE and came out to this. Hundreds of maskless, drunk people in huge groups shouting "Covid is a hoax", literally outside the building where hundreds are sick and dying. Why do people still not realise the seriousness of this pandemic? pic.twitter.com/KTkCtNf62A

— Matthew Lee (@mbklee_) January 1, 2021