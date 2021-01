Τζένιφερ Λόπεζ – Πρωτοχρονιά 2021: Το απίστευτο σόου στην Times Square

Φωτιά έβαλε παραμονή Πρωτοχρονιάς στην Times Square της Νέας Υόρκης, που δεν θύμιζε σε τίποτα τις άλλοτε μαγικές αλλαγές χρονιάς, η μαγική Τζένιφερ Λόπεζ. Η 51χρονη Λατίνα που πρόσφατα κυκλοφόρησε το νέο της single «In The Morning» ήταν η πρωταγωνίστρια του πρωτοχρονιάτικου ρεβεγιόν του ABC με παρουσιαστές τους Ράιαν Σίκρεστ, Λούσι Χέιλ και Μπίλι Πόρτερ – χωρίς live κοινό και εν μέσω κορονοϊού. Η πρόσβαση είχε από νωρίς αποκλειστεί με οδοφράγματα και μεταλλικά κιγκλιδώματα και η άλλοτε γεμάτη πλατεία με ενθουσιασμένους ανθρώπους ήταν σχεδόν άδεια. Η παράδοση της παραμονής πρωτοχρονιάς, σύμφωνα με την οποία ο κόσμος γράφει πάνω σε κονφετί την ευχή του για τη νέα χρονιά και μετά εκτοξεύονται στον αέρα μόλις αλλάζει ο χρόνος, κρατήθηκε και φέτος στην Times Square. Η αλλαγή του χρόνου έγινε από τη διάσημη τραγουδίστρια της ντίσκο Γκλόρια Γκέινορ, 77 ετών, με το γνωστό τραγούδι της «I will survive».

Η Tζένιφερ Λόπεζ άλλαξε χρόνο με το «In The Morning». Τραγούδησε το «Dream On» των Aerosmith, ενώ κατέβηκε από ψηλά ξεδιπλώνοντας το λευκό φόρεμά της. Στα social σχολιάστηκε το διαμαντένιο head-piece του Valentino που κάλυπτε όλο το πρόσωπό της, ενώ η κλασική ροκ φιγούρα, με την οποία «κύλησε» στη σκηνή ενθουσίασε το τηλεοπτικό κοινό και έγινε viral.

Η Jennifer Lopez έκανε το 2020 μια επική εμφάνιση με τον Maluma στα μουσικά βραβεία AMAs 2020, ενώ ιστορία έγραψαν την περασμένη χρονιά με την εμφάνισή τους στο Super Bowl, Jennifer Lopez και Shakira.Οι ΗΠΑ είναι η χώρα με τους περισσότερους νεκρούς λόγω της Covid-19 και στις ευχές του για το νέο έτος ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάζιο αναφέρθηκε στο 2020 ως «αναμφισβήτητα την πιο σκληρή χρονιά στην ιστορία της Νέας Υόρκης». «Τον Ιανουάριο θα εμβολιάσουμε ένα εκατομμύριο Νεοϋορκέζους», δεσμεύθηκε.

I loved ending the year with you! 😭🤍 I hope I get to see you in concert sometime soon 🥺 Either excited for everything you have planned in 2021! @JLo #Jlo #Jlover #RockinEve pic.twitter.com/7hAmSsWDHu

— Rafa_LovesJlo🤍 (@Rafayounggg) January 1, 2021