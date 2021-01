Ουχάν – Πρωτοχρονιά 2021: Πάει ο… κορονοϊός – Αλλαγή χρόνου με χιλιάδες κόσμο στους δρόμους

Ενώ όλες οι χώρες στον κόσμο υποδέχθηκαν το 2021 κλεισμένοι στα σπίτια τους, οι κάτοικοι της Ουχάν, της πόλης από όπου ξεκίνησε η πανδημία του κορωνοϊού, διασκέδασαν στους δρόμους. Πριν από έναν χρόνο, στην Ουχάν, την πόλη της επαρχίας Χουμπέι στην Κίνα ξέσπασε η πανδημία του κορωνοϊού, η οποία εξαπλώθηκε σε όλο τον κόσμο και έχει μέχρι στιγμής, στοιχίσει την ζωή σε πάνω από 1,8 εκατομμύρια ανθρώπους. Έχει κατεβάσει ρολά στα καταστήματα, με εκατομμύρια ανθρώπους να μην έχουν εισοδήματα, ενώ τα χρέη αυξάνονται.

Παρόλα αυτά στην Ουχάν δεν έχουν αναφερθεί νέα κρούσματα κορωνοϊού από τις 10 Μαϊου, μετά από ένα από τα πιο αυστηρά lockdown σε όλο τον κόσμο που εφάρμοσε πριν από 7 μήνες.

Κι ενώ, η υπόλοιπη ανθρωπότητα υποδέχτηκε το 2021 με μικρής κλίμακας εορτασμούς και τον περισσότερο κόσμο μακριά από τα αγαπημένα του πρόσωπα, στην Ουχάν γιόρτασαν σα να μην τρέχει τίποτα. Οι πολίτες της κινεζικής πόλης πλημμύρισαν τους δρόμους γύρω από το δημαρχείο κρατώντας μπαλόνια, με κάποιους να φορούν μάσκες, άλλους να τις έχουν κατεβάσει κι άλλους να μην φορούν καθόλου.

Αργότερα τα κέντρα διασκέδασης γέμισαν, καθώς είναι ανοιχτά από τις αρχές Δεκεμβρίου. Πάντως οι περισσότεροι συνέχισαν να τηρούν τα μέτρα προστασίας, τη χρήση δηλαδή μάσκας, ενώ να σημειωθεί ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι εμβολιασμοί ομάδων του γενικού πληθυσμού.

Once the coronavirus epicenter, thousands pack Wuhan, China and let go of balloons to celebrate the New Year https://t.co/pGCGxRvTOo pic.twitter.com/Uo01IlWMUA

— CBS News (@CBSNews) December 31, 2020