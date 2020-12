Νορβηγία κατολίσθηση: Τραυματίες και φόβοι για αγνοούμενους

Μία μεγάλη κατολίσθηση σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στην πόλη Ασκ στη νοτιοανατολική Νορβηγία. Από την κατολίσθηση προκλήθηκαν καταστροφές σε πολλά σπίτια, ενώ σύμφωνα με τo Associated Press τραυματίστηκαν εννέα άτομα και μέχρι στιγμής έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους 200 άτομα, τα οποία έχουν μεταφερθεί σε κοντινό ξενοδοχείο για να τους παρασχεθεί βοήθεια. «Η κατάσταση είναι πολύ δραματική. Υπήρξε μια μεγάλη κατολίσθηση και είμαστε στην διαδικασία εκκένωσης κατοίκων από την περιοχή» δήλωσε ο τοπικό δήμαρχος, Άντερς, Σίνσεν στην εφημερίδα VG σήμερα το πρωί και πρόσθεσε: «Αρκετοί από αυτούς έχουν χάσει τα σπίτια τους και φυσικά είναι μια πολύ δύσκολη στιγμή».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της επιχείρησης της αστυνομίας, Ρότζερ Πέτερσεν, δήλωσε ότι δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο εάν υπάρχουν αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση, χαρακτηρίζοντας πολύ σοβαρή την κατάσταση, στο πλαίσιο δηλώσεων που παραχώρησε στο δίκτυο NRK. Μάλιστα έκανε λόγο για δραματικές κλήσεις που έλαβε η αστυνομία από κατοίκους του δήμου (με πληθυσμό 5.000 πολιτών) που τηλεφωνούσαν και έλεγαν ότι «σειόταν ολόκληρο το σπίτι τους». Στις δηλώσεις του νωρίτερα σήμερα έκανε επίσης λόγο για δυσκολίες στην επιχείρηση διάσωσης λόγω κακών καιρικών συνθηκών.

Η αστυνομία της περιοχής έλαβε τις πρώτες πληροφορίες για το συμβάν μετά τις 4 το πρωί, με 40 άτομα της ομάδας διάσωσης να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν στην εύρεση των αγνοουμένων. Αμέσως στο σημείο έσπευσαν σωστικά συνεργεία, ελικόπτερα και μονάδες του Ερυθρού Σταυρού, προκειμένου να συμβάλλουν στις προσπάθειες διάσωσης. Τις τελευταίες ώρες έφτασαν στην περιοχή και γεωλόγοι από την Νορβηγική Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας, οι οποίοι αξιολογούν επί του παρόντος το σημείο όπου συνέβη η κατολίσθηση για να προσδιορίσουν εάν είναι ασφαλές να εισέλθουν τα πληρώματα διάσωσης.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της επιχείρησης διάσωσης, Κέτιλ Ρίνγκσεθ δεν είναι σε θέση ακόμη να υπολογίσει πόσα άτομα έχουν τραυματιστεί. «Δεν έχουν καταφέρει να ψάξουμε όλα τα σπίτια που έχουν πληγεί από την κατολίσθηση, επομένως είναι αβέβαιο εάν υπάρχουν τραυματίες που δεν έχουν βρεθεί» είπε. «Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπάρχουν τραυματίες που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερο διάσωσης και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο».

Sinkholes are my worst nightmare and this massive one swallowed some houses last night in Gjerdrum.

