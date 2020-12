Σεισμός Κροατία: Η στιγμή που τα 6,4 Ρίχτερ χτυπούν το Ζάγκρεμπ

Σεισμός Κροατία: Σεισμός 6,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην Κροατία, με επίκεντρο την πρωτεύουσα της χώρας, το Ζάγκρεμπ, μόλις 9 χιλιόμετρα από την πόλη Σισάκ. Το Γερμανικό Ερευνητικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ανακοίνωσε ότι το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα. Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο N1 μετέδωσε ότι το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην πόλη Πέτρινια, 50 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ. Ένα παιδί 12 ετών σκοτώθηκε, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Αντρέι Πλένκοβιτς. «Ενημερωθήκαμε πως ένα κοριτσάκι σκοτώθηκε (…) δεν έχουμε πληροφορίες για άλλα θύματα», δήλωσε στα τοπικά ΜΜΕ, κατά την επίσκεψή του στον τόπο της καταστροφής. Νωρίτερα, το N1 μετέδωσε δηλώσεις αξιωματούχου της πόλης ο οποίος είπε πως ένα 12χρονο παιδί στην Πέτρινια σκοτώθηκε, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες. Μετέδωσε πλάνα που δείχνουν διασώστες να ανασύρουν ζωντανούς έναν άνδρα και ένα παιδί από τα ερείπια ενός κτιρίου.

Άλλα πλάνα δείχνουν ένα σπίτι που η στέγη του έχει υποχωρήσει. Η δημοσιογράφος είπε πως δεν γνωρίζει αν βρισκόταν κάποιος άνθρωπος μέσα στο σπίτι. Ο Τόμισλαβ Φαμπιάνιτς, επικεφαλής της υπηρεσίας επειγόντων ιατρικών περιστατικών στη Σίσακ, κοντά στην Πέτρινια, δήλωσε πως υπάρχουν πολλοί τραυματίες στην Πέτρινια και στη Σίσακ. «Υπάρχουν κατάγματα, διασείσεις και ορισμένοι χρειάστηκε να χειρουργηθούν», είπε. Στις προσπάθειες διάσωσης συμμετέχει ο στρατός, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος έχει διακοπεί στo κέντρο της πόλης.

BREAKING | A magnitude 6.3 earthquake rocked Croatia, just dozens of kilometres south of Zagreb. It's the largest earthquake to hit the country so far this year, with local media reporting significant damage close to the epicentre. More to follow. Bkgd: https://t.co/i1SFcNImMi — Balkan Insight (@BalkanInsight) December 29, 2020

This is crazy. Another strong earthquake in Croatia, 6.4 this time..#PrayForCroatia 🙏🇭🇷 pic.twitter.com/aFscEn4va8 — AM (@mareevicka) December 29, 2020

Croatian town of Petrinja suffered a lot of damage in the earthquake today pic.twitter.com/W7ypSFj5vR — Based Croatia (@Based_Croatia) December 29, 2020

Σεισμός Κροατία: Έκλεισε ο πυρηνικός σταθμός στη Σλοβενία

Το σλοβενικό πρακτορείο ειδήσεων STA μετέδωσε πως ο μοναδικός σταθμός πυρηνικής ενέργειας στο Κέρσκο που βρίσκεται 100 χλμ από το επίκεντρο έκλεισε για προληπτικούς λόγους. Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες πληροφορίες για απώλειες. Ο σεισμός έγινε αισθητός στην πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ, όπου πολλοί κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους, σε μερικούς από τους οποίους είχαν πέσει κεραμίδια από τις στέγες των σπιτιών και άλλα μπάζα. Έγινε επίσης αισθητός στις γειτονικές Βοσνία και Σερβία.

Strong earthquake in Petrinja, Croatia (6,3 magnitude), felt in the Slovenian parliament, Ljubljana. I just hope and pray that there are no casualties!🙏 pic.twitter.com/lVFW63uXTO — Domen Gorensek (@Domen_G) December 29, 2020

A massive earthquake has just rocked Croatia, with the town of Petrinja suffering the worst damage: pic.twitter.com/smsa4cWHq8 — Seb Starcevic (@SebStarcevic) December 29, 2020