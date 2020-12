Σεισμός Κροατία: 6,4 Ρίχτερ κοντά στο Ζάγκρεμπ

Σεισμός Κροατία: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα κοντά στην πρωτεύουσα της Κροατίας, το Ζάγκρεμπ, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ). Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν 44 χιλιόμετρα μακριά από την κροατική πρωτεύουσα, στην ίδια περιοχή όπου χθες Δευτέρα είχε σημειωθεί σεισμός 5,2 Ρίχτερ ακολουθούμενος από ασθενέστερες δονήσεις. Από τον χθεσινό σεισμό δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, ωστόσο κάποια κτήρια είχαν υποστεί ζημιές στις κωμοπόλεις Πετρίνια και Σιζάκ. Η τηλεόραση μετέδωσε ότι στην κωμόπολη Πετρίνια, ένα κτήριο κατέρρευσε πάνω σε αυτοκίνητο, ενώ πυροσβέστες προσπαθούσαν να απομακρύνουν τα ερείπια από το όχημα.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ένας άντρας ήταν πιθανώς μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα του σεισμού. Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό TV N1, η τηλεφωνική επικοινωνία στην περιοχή έχει διακοπεί. Το κτήριο του υπουργείου Υποδομών στο Ζάγκρεμπ έχει υποστεί σοβαρές ζημιές, αναφέρει η ίδια πηγή. Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλη τη χώρα αλλά και στις γειτονικές Σερβία, Σλοβενία και Βοσνία.

Η δόνηση έγινε επίσης αισθητή στην Ιταλία, όπου εκατοντάδες άνθρωποι επικοινώνησαν με την πυροσβεστική, ιδιαίτερα από την Τεργέστη και άλλες περιοχές της Ιταλίας, γειτονικές με την Κροατία. Σύμφωνα με τον σεισμολόγο Krešimir Kuk ο σημερινός σεισμός ήταν τουλάχιστον τριάντα φορές πιο ισχυρός από τον σεισμό του Μαρτίου. Τον Μάρτιο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 27 τραυματίστηκαν από τον σεισμό των 5,3 βαθμών που σημειώθηκε στο Ζάγκρεμπ.

M6.3 #earthquake (#potres) strikes 44 km SE of Zagreb – Centar (#Croatia) 12 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/1NS1FchWGP

