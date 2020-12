Sex and the City επιστροφή: Το HBO επιβεβαίωσε τις φήμες

Sex and the City επιστροφή: Το Sex and the City επιστρέφει, ως μίνι σειρά, με τις 3 από τις 4 διάσημες πρωταγωνίστριες του. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Page Six, Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις θα συμμετέχουν στα νέα επεισόδια, από τα οποία όμως θα λείπει η Κιμ Κατράλ, η γνωστή Σαμάνθα. Τον περασμένο Σεπτέμβριο η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε αναφέρει σχετικά με το ενδεχόμενο επιστροφής της σειράς πως: “Είναι δύσκολο να αγνοήσεις την τεράστια επιθυμία του κοινού για επιστροφή της σειράς” συμπληρώνοντας πως θα την ενδιέφερε να κάνει “κάποια νέα επεισόδια του Sex and the city”.

“Θα θελα να δω που βρίσκονται τώρα όλες τους” είχε αναφέρει προσθέτοντας: “Έχω περιέργεια. Ο κόσμος έχει αλλάξει από τότε που βγήκε η τελευταία ταινία. Όλα έχουν αλλάξει πάρα πολύ- η τεχνολογία, τα social media. Οι χαρακτήρες της σειράς δεν μιλούσαν ποτέ για τα social media, οπότε νομίζω πως αυτό θα είχε ενδιαφέρον. Επίσης έχουμε πλέον και το κίνημα του #MeToo. Πιστεύω πως η Κάρι θα ήθελε πολύ να μοιραστεί τις σκέψεις και τα συναισθήματά της”.

Πέρυσι η Paramount Television και η Anonymous Content είχαν ανακοινώσει πως προετοίμαζαν την τηλεοπτική μεταφορά του “Is There Still Sex in the City?” της Candace Bushnell που είχε γράψει και πρώτο βιβλίο στο οποίο βασίστηκε η σειρά. Παρόλα αυτά δεν έχει υπάρξει κάποια καινούργια ενημέρωση για το συγκεκριμένο πρότζεκτ.

Sex and the City: Τα όχι και τόσο λαμπερά μυστικά όταν έκλειναν οι κάμερες

Η σειρά, που επικεντρώνεται στη ζωή τεσσάρων γυναικών στη Νέα Υόρκη και εστιάζει στη φιλία τους, στη σχέση τους με τους άντρες και στη σεξουαλικότητα, έγινε παγκόσμια επιτυχία όχι μόνο λόγω του σεναρίου, αλλά και των στιλιστικών επιλογών των πρωταγωνιστριών. Ανέδειξε τη γυναικεία φύση κι δημιούργησε φανατικό κοινό. Απ’ ό,τι φαίνεται όμως η λάμψη, τα χαμόγελα και η χημεία που είχαν οι ηθοποιοί μεταξύ τους, έσβηναν μόλις έκλειναν οι κάμερες. Τα πράγματα δεν ήταν όπως φαίνονταν.

Παρά τις επιτυχίες στο box office των ταινιών Sex and the City το 2008 και το 2010, η βασική πρωταγωνίστρια Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, τον Σεπτέμβριο του 2017, επιβεβαίωσε ότι τα σχέδια για τρίτη ταινία ματαιώθηκαν κι εκεί αποκαλύφθηκαν πολλά.

Η Κιμ Κατράλ, που έπαιζε τη Σαμάνθα, είχε τρομερές απαιτήσεις και ήταν ντίβα. Η ίδια έχει πει ότι δεν συμφώνησε ποτέ να συνεχιστεί το έργο. Μάλιστα, όπως έχει δηλώσει στο παρελθόν, αισθάνθηκε να δέχεται επίθεση όταν αρνήθηκε να επιστρέψει στον ρόλο για να γυριστεί η τρίτη συνέχεια της ταινίας. «Η μόνη απαίτηση που είχα ήταν πως δεν ήθελα να κάνω μία τρίτη ταινία… κι αυτό ήταν το 2016», έγραψε στο Twitter η Κατράλ.

Όσο για τις συμπρωταγωνίστριές της; «Δεν ήμασταν ποτέ φίλες», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Είμαστε συνάδελφοι και κατά κάποιο τρόπο, αυτό είναι πιο υγιές». Όχι απλά δεν ήταν φίλες, αλλά έφτασαν στο σημείο να γίνουν και εχθροί.Η τηλεοπτική Σαμάνθα σόκαρε τους διάσημους φίλους της αλλά και τους θαυμαστές της σειράς, όταν εξαπέλυσε άγρια επίθεση στη συμπρωταγωνίστριά της. Έχοντας χάσει τον αδερφό της, η Κατράλ έγραψε στο Instagram:

«Η μαμά μου με ρώτησε σήμερα: ‘Πότε θα σε αφήσει ήσυχη αυτή η υποκρίτρια, η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ;’ Η συνεχής επιμονή σου είναι μια οδυνηρή υπενθύμιση του πόσο σκληρή ήσουν τότε και τώρα. Και για να σου το ξεκαθαρίσω (αν δεν το έχω ήδη κάνει). Δεν είσαι οικογένειά μου. Δεν είσαι φίλη μου. Γι’ αυτό σου γράφω για να σου πω για τελευταία φορά να σταματήσεις να εκμεταλλεύεσαι την τραγωδία μας για να αποκαταστήσεις το πρόσωπο του ‘καλού κοριτσιού’».