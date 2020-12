Έκρηξη Νάσβιλ: Η προειδοποίηση μέσα από το βανάκι

Έκρηξη Νάσβιλ: Μια δυνατή έκρηξη αναστάτωσε το πρωί της Παρασκευής (25/12) το κέντρο του Νάσβιλ στο Τενεσί των ΗΠΑ. Από την έκρηξη, που σημειώθηκε σε όχημα και περιγράφεται από την αστυνομία ως «μία εσκεμμένη πράξη», ενώ τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι. Η έκρηξη, ανήμερα τα Χριστούγεννα, έγινε έπειτα από την επανειλημμένη προειδοποίηση, από μεγάφωνο τοποθετημένο στο όχημα, μιας γυναικείας φωνής, που έμοιαζε να έχει παραχθεί με τη χρήση υπολογιστή, ότι στο τροχόσπιτο ήταν τοποθετημένη βόμβα, και κατόπιν μια αντίστροφη μέτρηση περίπου 15 λεπτών, στις 06:30 (τοπική ώρα· 14:30 ώρα Ελλάδας).

Προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στις προσόψεις κτιρίων γύρω από το σημείο. Τρεις άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο με ελαφριά τραύματα, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα κανένας θάνατος.

WATCH: Bomb explodes in downtown Nashville after loudspeaker warns people to evacuate pic.twitter.com/B57Csckqs9

— BNO News (@BNONews) December 25, 2020