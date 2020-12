Brexit – ΕΕ συμφωνία: Ιστορική μέρα, λευκός καπνός από τις διαπραγματεύσεις

Brexit – ΕΕ συμφωνία: Μετά από σχεδόν 10 μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων, Μεγάλη Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία. Σύμφωνα με ευρωπαϊκή πηγή, οι διαπραγματευτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βρετανίας κατέληξαν σε συμφωνία για το Brexit. Με τον τρόπο αυτό, μία εβδομάδα πριν την εκπνοή της προθεσμίας, λαμβάνει τέλος το θρίλερ των διαπραγματεύσεων για την τελωνειακή ένωση και την αγορά, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε ένα άτακτο Brexit με δυσμενείς συνέπειες για το εμπόριο.

«Συμφωνία επετεύχθη», δήλωσε πηγή της Ντάουνινγκ Στριτ. «Ανακτήσαμε τον έλεγχο των χρημάτων, των συνόρων, των νόμων, του εμπορίου και των αλιευτικών υδάτων μας». «Η συμφωνία είναι καταπληκτικά νέα για τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις σε κάθε τμήμα του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπογράψαμε την πρώτη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου που βασίζεται σε μηδενικούς δασμούς και μηδενικές ποσοστώσεις η οποία έχει επιτευχθεί ποτέ με την ΕΕ.»

«Επιτύχαμε αυτή τη μεγάλη συμφωνία για ολόκληρο το ΗΒ σε χρόνο ρεκόρ, και υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, η οποία προστατεύει την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς μας και τη θέση της Βόρειας Ιρλανδίας μέσα σε αυτήν», είπε η πηγή αυτή. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής Μισέλ Μπαρνιέ δίνουν αυτή την ώρα συνέντευξη Τύπου.

Ωστόσο το Brexit έχει επιπτώσεις και στην ελληνική οικονομία. Η διατάραξη της νομισματικής ισοτιμίας με την ισχυροποίηση του ευρώ έναντι της στερλίνας καθιστά τα ελληνικά εξαγώγιμα προϊόντα πιο ακριβά και άρα λιγότερο ανταγωνιστικά. Οι ελληνικές εξαγωγές προς το Ηνωμένο Βασίλειο φτάνουν σε ετήσια βάση τα 2,5 δισ. ευρώ, αντιστοιχώντας στο 1,4% του ΑΕΠ και αφορούν κυρίως τρόφιμα, φρέσκα και τυποποιημένα.

Η έξοδος της Βρετανίας από την Ε.Ε. επηρεάζει, όμως, και τις ζωές δεκάδων χιλιάδων ελληνικών οικογενειών, επειδή πολλοί Ελληνες φοιτητές επιλέγουν κάθε χρόνο τα βρετανικά πανεπιστήμια κυρίως για μεταπτυχιακές σπουδές. Η Βρετανία αποτελεί διαχρονικά ακαδημαϊκό πόλο έλξης. Ενδεικτικό είναι ότι οι Ελληνες απόφοιτοι βρετανικών ανώτατων ιδρυμάτων ξεπερνούν τους 300 χιλιάδες.

Μόνο το ακαδημαϊκό έτος 2018-19 σχεδόν 10.000 Ελληνες φοιτούσαν στα βρετανικά πανεπιστήμια. Ετσι, αποτελούν την πέμπτη μεγαλύτερη ομάδα φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο που προέρχονται από κράτη-μέλη της Ε.Ε. και την ενδέκατη μεταξύ όλων των χωρών του κόσμου. Παράλληλα, περίπου 40.000 Ελληνες διδάσκουν ή εργάζονται σε βρετανικά πανεπιστήμια, ενώ 165.000 Ελληνες φοιτητές παρακολουθούν βρετανικά προγράμματα σπουδών στην Ελλάδα.

BREAKING: U.K. and EU negotiators have finalized a historic deal on post-Brexit trade, officials say https://t.co/cODapEgzXl pic.twitter.com/KW4qnARZmO

— Bloomberg Brexit (@Brexit) December 24, 2020