Brexit – ΕΕ συμφωνία: Ικανοποίηση Μέρκελ

Brexit – ΕΕ συμφωνία: Μετά από σχεδόν 10 μήνες σκληρών διαπραγματεύσεων, Μεγάλη Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση κατέληξαν σε συμφωνία. Με τον τρόπο αυτό, μία εβδομάδα πριν την εκπνοή της προθεσμίας, λαμβάνει τέλος το θρίλερ των διαπραγματεύσεων για την τελωνειακή ένωση και την αγορά, οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν οδηγήσει σε ένα άτακτο Brexit με δυσμενείς συνέπειες για το εμπόριο.

Μετά τον λευκό καπνό που βγήκε από τις διαπραγματεύσεις Λονδίνου-Βρυξέλλων, η καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ χαρακτήρισε «ιστορική» την εμπορική συμφωνία η οποία επετεύχθη μεταξύ της ΕΕ και της Βρετανίας. «Με τη συμφωνία αυτή βάζουμε τα θεμέλια για ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις μας», δήλωσε σήμερα η χριστιανοδημοκράτης πολιτικός από το Βερολίνο. «Η Βρετανία και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει ένας σημαντικός εταίρος για την Γερμανία και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η συμφωνία είναι ιστορικής σημασίας».

Η Μέρκελ πρόσθεσε ότι το κείμενο της συμφωνίας θα εξεταστεί γρήγορα. Το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο θα συνεννοηθεί τηλεφωνικά τη ερχόμενη Δευτέρα για την γερμανική θέση. «Είμαι πολύ σίγουρη ότι θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα», είπε ο καγκελάριος. Όλα τα κράτη μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο πρέπει να εγκρίνουν τη συμφωνία.

BREAKING: U.K. and EU negotiators have finalized a historic deal on post-Brexit trade, officials say https://t.co/cODapEgzXl pic.twitter.com/KW4qnARZmO

Η ανακοίνωση ότι οι διαπραγματευτές έχουν καταλήξει σε συμφωνία είναι ένα σημαντικό βήμα προόδου για τη δημιουργία στενής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου σημείωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και συμπλήρωσε: «Ευχαριστούμε την πρόεδρο της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και τον επικεφαλής διαπραγματευτή Μισέλ Μπαρνιέ για τις ακούραστες προσπάθειές τους».

«Για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις μας, η καλύτερη συμφωνία με τον γείτονα, φίλο και σύμμαχό μας είναι το καλύτερο αποτέλεσμα. Τα τελευταία χρόνια, η ΕΕ επέδειξε ενότητα και αποφασιστικότητα στις διαπραγματεύσεις της με το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα συνεχίσουμε να διατηρούμε την ίδια ενότητα» τόνισε ο Σαρλ Μισέλ.

Επισήμανε ότι «αυτές ήταν πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις, αλλά η διαδικασία δεν έχει τελειώσει. Τώρα είναι η ώρα για το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλύσουν τη συμφωνία που επιτεύχθηκε σε επίπεδο διαπραγματευτών, προτού δώσουν το πράσινο φως».

The announcement of an agreement at negotiators’ level on the 🇪🇺🇬🇧 future relationship is a major step forward!

Now is the time for the @EUCouncil & the @Europarl_EN to analyse it, before they give their green lights.

#EU27 unity has been and will remain key.#Brexit

— Charles Michel (@eucopresident) December 24, 2020