ΗΠΑ Τραμπ: Ο πρόεδρος απέρριψε το σχέδιο νόμου για την τόνωση της οικονομίας

ΗΠΑ Τραμπ: Το αμερικανικό Κογκρέσο μετά από μήνες αδιεξόδου υιοθέτησε προ λίγων ημερών σχέδιο νόμου το οποίο προβλέπει δαπάνες 900 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη στήριξη της οικονομίας που πλήττεται από τον αντίκτυπο της πανδημίας του νέου κορονοϊού στις ΗΠΑ. Ωστόσο το σχέδιο νόμου απορρίφθηκε χθες το βράδυ από τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος τόνισε πως δεν ήταν «αυτό που περίμενε», χαρακτηρίζοντας τις διατάξεις του «αληθινή ντροπή» κι απαιτώντας, μεταξύ άλλων, να αυξηθεί το ποσό των επιδοτήσεων που θα χορηγεί το δημόσιο στις οικογένειες. «Ζητώ από το Κογκρέσο να τροποποιήσει αυτό το νομοσχέδιο και να αυξήσει το γελοία χαμηλό ποσό των 600 δολαρίων στα 2.000 δολάρια ή στα 4.000 για κάθε ζευγάρι. Ζητώ επίσης από το Κογκρέσο να διαγράψει άχρηστα και δαπανηρά στοιχεία αυτού του νομοσχεδίου», τόνισε ο Τραμπ σε βίντεο που μεταφόρτωσε στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter.

Το σχέδιο που υιοθέτησαν οι Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί τη Δευτέρα, απαραίτητο για να ξαναμπεί στις ράγες η αμερικανική οικονομία, προβλέπει δαπάνες για την υποστήριξη των νοικοκυριών και των εταιρειών οι οποίες πλήττονται από την πανδημία του νέου κορονοϊού. Αλλά δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμογή χωρίς την υπογραφή του προέδρου της χώρας, ο οποίος άφησε να γίνει σαφές στο βίντεο πως δεν είναι διατεθειμένος να υπογράψει το σχέδιο νόμου αν δεν γίνουν οι αλλαγές που απαιτεί. Ο Ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας αξίωσε να του σταλεί μια τροποποιημένη, «ικανοποιητική» εκδοχή του νομοσχεδίου, χωρίς την οποία ενδέχεται να αφήσει στην επόμενη κυβέρνηση το καθήκον να εγκρίνει ένα σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας. Η απόρριψη του πακέτου μέτρων από τον Τραμπ καταγράφηκε παρότι ο Λευκός Οίκος συμμετείχε στην κατάρτισή του διαμέσου του υπουργού Οικονομικών Στίβεν Μνούτσιν.

«Το αποκαλούν βοήθεια για την COVID αλλά δεν έχει σχεδόν καμία σχέση με την COVID», κατά τη γνώμη του Αμερικανού προέδρου, ο οποίος στηλίτευσε το γεγονός ότι στο κείμενο έχουν συμπεριληφθεί φύρδην μίγδην διατάξεις για τη χορήγηση βοήθειας στην Καμπότζη και στη Μιανμάρ, αλλά και στον στρατό της Αιγύπτου, που όπως πρόσθεσε δηκτικά ο Τραμπ «θα πάει να αγοράσει στρατιωτικό εξοπλισμό σχεδόν αποκλειστικά ρωσικό» με τα χρήματα που θα λάβει. Στηλίτευσε επίσης ότι το κείμενο συμπεριλαμβάνει τη χρηματοδότηση με εκατομμύρια δολάρια προγραμμάτων για «την προώθηση της δημοκρατίας και άλλα τέτοια» στο Πακιστάν, αλλά και τη χρηματοδότηση φορέων του πολιτισμού στις ΗΠΑ.

Την Κυριακή, έπειτα από μήνες αδιεξόδου, οι Δημοκρατικοί και οι Ρεπουμπλικάνοι ανακοίνωσαν πως κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία για το σχέδιο νόμου αυτού, που περιλαμβάνει τη χρηματική ενίσχυση οικογενειών που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού, μικρών εταιρειών και σχολείων, επιπρόσθετα επιδόματα ανεργίας 300 δολαρίων την εβδομάδα, καθώς κι ένα ποσό για να εξασφαλιστεί δίκαιη διανομή των εμβολίων για τον SARS-CoV-2. Το πρώτο κολοσσιαίο πακέτο τόνωσης της οικονομίας, ύψους 2,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, είχε ψηφιστεί με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στα τέλη Μαρτίου, όταν οι ΗΠΑ πλήττονταν από το πρώτο κύμα. Συμπεριλάμβανε επιδόματα ανεργίας ύψους 600 δολαρίων την εβδομάδα και την αποστολή τσεκ 1.200 δολαρίων ανά ενήλικο στις οικογένειες που πλήττονταν.

Ο Δημοκρατικός εκλεγμένος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν από την πλευρά του έκρινε χθες Τρίτη ότι το νομοσχέδιο που προβλέπει δαπάνες 900 δισεκ. δολαρίων είναι ένα «πρώτο βήμα», αλλά ανεπαρκές, συμπληρώνοντας ότι θα ζητήσει το 2021 από το Κογκρέσο να ψηφίσει νέο πακέτο μέτρων για τη στήριξη της οικονομίας.

«Πρέπει να συνεργαστούμε και με τα δύο κόμματα», το Δημοκρατικό και το Ρεπουμπλικανικό, «μόνο έτσι» θα υπάρξει πρόοδος, είπε ο βετεράνος της πολιτικής, γερουσιαστής 35 χρόνια και αντιπρόεδρος της χώρας άλλα οκτώ.

I applaud this relief package, but our work is far from over. Starting in the new year, Congress will need to immediately get to work on support for our COVID-19 plan.

My message to everyone out there struggling right now: help is on the way. https://t.co/ktET5loEnm

— Joe Biden (@JoeBiden) December 22, 2020