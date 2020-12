Μικρός χώρος σπιτιού: Πώς να φαίνεται μεγαλύτερος

Μικρός χώρος σπιτιού: Μπορεί οι μικροί χώροι σ’ένα σπίτι να είναι πιο «ζεστοί», αλλά μερικές φορές μπορεί να σου δημιουργήσουν ένα αίσθημα ασφυξίας. Πώς, λοιπόν, μπορείς να μεγαλώσεις έναν τέτοιο χώρο στο σπίτι σου; Υπάρχουν κάποιες συμβουλές που αν τις ακολουθήσεις το πρόβλημα του μικρού χώρου θα εξαφανιστεί.

1.Τα μεγάλα έπιπλα πρέπει να είναι στο πίσω μέρος του δωματίου, κοντά στον τοίχο και σίγουρα μακριά από τις πόρτες.

2. Χρησιμοποίησε λίγα έπιπλα. Αν έχεις κάποιο έπιπλο που δεν χρειάζεσαι απαραίτητα, θα πρέπει να το μεταφέρεις αλλού ή και να το δώσεις σε κάποιον άλλο.

3. Τα έπιπλα να είναι στο ίδιο χρώμα με τον τοίχο. Έτσι, θα τραβήξεις το οπτικό βάρος του δωματίου μακριά από τα συγκεκριμένα κομμάτια.

4. Μη χρησιμοποιείς πολλά διακοσμητικά. Less is more. Η μινιμαλιστική διακόσμηση θα κάνουν τον χώρο σου να φαίνεται σαφώς μεγαλύτερος.

5.Χρησιμοποίησε καθρέφτες. Αυτή σου η κίνηση όχι μόνο θα κάνει το δωμάτιο σου να μοιάζει μεγαλύτερο, αλλά θα δώσει και μια υπέροχη εικόνα στην διακόσμηση του εσωτερικού σου χώρου.