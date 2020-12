Ελληνοτουρκικά – μεταναστευτικό: Ακραία προπαγάνδα από την Άγκυρα

Ελληνοτουρκικά – μεταναστευτικό: Μέχρι και τις Βρυξέλλες φτάνει η προπαγάνδα της Τουρκίας στο μεταναστευτικό όπου με ακραία ρητορική ο τούρκος υπουργός Εσωτερικών κατηγορεί την Ελλάδα για “δολοφονίες μεταναστών”. Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού σε ανάρτηση του έχοντας κάνει “tag” την Ευρωπαία Επίτροπο Εσωτερικών, Ίλβα Γιόχανσον,προτρέπει την ΕΕ να καταστήσει την Ελλάδα υπεύθυνη για “δολοφονίες” αιτούντων άσυλο. Όπως γράφει στο Twitter: “Αγαπητή [Ευρωπαία Επίτροπος Εσωτερικών] @YlvaJohansson, τα βασανιστήρια και η απάνθρωπη μεταχείριση από την Ελλάδα έχουν πλέον μετατραπεί σε φόνο. Δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη η Ελλάδα για αυτές τις δολοφονίες που αγνοούνται από την @Frontex; “.

Ο Σοϊλού συνοδεύει την ανάρτηση και με ένα βίντεο που δείχνει τη στιγμή της διάσωσης των παράνομων μεταναστών ενώ ένας από αυτούς μιλά για το τι βίωσε από Έλληνες αξιωματικούς. Αξιοσημείωτο το γεγονός ότι η “διάσωση” έχει καταγραφεί ενώ το βίντεο ξαφνικά κόβεται, ακολουθούν φωτογραφίες της “διάσωσης” και αμέσως μετά εμφανίζει τον “μετανάστη” στη στεριά όπου φαίνεται σαν να τον περίμενε κάμερα…

Στο βίντεο, ο άντρας αφηγείται την κακή μεταχείριση που είχε ο ίδιος και όσοι ήταν μαζί του από Έλληνες αξιωματικούς και ότι τρεις στους πέντε παράτυπους μετανάστες που έπεσαν στη θάλασσα έχασαν τη ζωή τους καθώς το σκάφος τους ξεφούσκωσε, όπως λέει. Μια τραγωδία πάντως που δεν φαίνεται να επηρέασε τον ίδιο καθώς με μνημειώδη ψυχραιμία περιγράφει τα όσα έζησε…

Ο Σοιλού μοιράστηκε επίσης μια δήλωση της Τουρκικής Ακτοφυλακής για το περιστατικό που ανέφερε ότι σημειώθηκε στις 19 Δεκεμβρίου, όπου ομάδες απεστάλησαν στην περιοχή για να σώσουν τους μετανάστες, όπως σημειώνει το Anadolu. Η δήλωση της Τουρκικής Ακτοφυλακής ανέφερε ότι 31 παράνομοι μετανάστες διασώθηκαν συνολικά, προσθέτοντας ότι οι παράτυποι μετανάστες ισχυρίστηκαν ότι ξυλοκοπήθηκαν από το ελληνικό προσωπικό και τα πολύτιμα υπάρχοντά τους αφαιρέθηκαν, όπως και ο “μετανάστης” ακούγεται να λέει στην κάμερα.

Dear @YlvaJohansson

Torture and inhumane treatment by Greece has now turned into murder.

Won’t Greece be held responsible for these murders ignored by @Frontex?@EU_Commissionhttps://t.co/ac1KIifyRr pic.twitter.com/nsrXRBdcgL

— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 21, 2020