Τσαβούσογλου – Δένδιας: Η προκλητική ανάρτηση του Τούρκου ΥΠΕΞ

Τσαβούσογλου – Δένδιας: Ακόμα μια προκλητική ανάρτηση έκανε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου απαντώντας στις δηλώσεις του Νίκου Δένδια. Το εν λόγω tweet του Τούρκου ΥΠΕΞ είναι σε σαφέστατα ειρωνικό τόνο και προτίθεται να δώσει μια «φιλική συμβολή» προς τον Ελληνα ομόλογό του ενόψει του 2021, όπως λέει. «Αγαπητέ Νίκο, μερικές φιλικές συμβουλές για το νέο έτος», αναφέρει αρχικά ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου και προσθέτει: «Σταματήστε να ζητάτε βοήθεια από άλλους και να βλάπτετε την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού. Ας είναι το 2021 η χρονιά που θα διευθετήσουμε τις διαφορές μας με δίκαιο τρόπο, μιλώντας ευθέως, ειλικρινά και σοβαρά».

Dear Niko, here's some friendly advice for the new year- stop asking for help from others and injuring the Greek people’s dignity. May 2021 be the year when we settle our differences equitably by talking directly, sincerely, and earnestly. @NikosDendias https://t.co/ui3hyO8iYi

